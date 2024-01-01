The Infinite Conversation — це інструмент штучного інтелекту, який створює нескінченний діалог між Вернером Герцогом і Славоєм за допомогою технологій машинного навчання. Він автономно генерує розмову, імітуючи інтелектуальну дискусію між цими двома фігурами. Замість того, щоб відображати чиюсь реальну думку, вміст повністю синтезується ШІ. Цей інструмент поєднує в собі розваги та технології, відтворюючи характерні моделі мовлення та філософські нахили двох мислителів, даруючи користувачам захоплюючий та унікальний досвід. Користувачі можуть слухати розмову через програвач, вбудований у платформу, який дозволяє їм відтворювати, робити паузи та переміщатися по обговоренню. Метою інструменту є продемонструвати можливості штучного інтелекту у створенні мовлення та думок, схожих на людину, і він не має на меті сприяти чи впливати на будь-які концепції чи ідеї реального світу. Це насамперед пропонує захоплюючу можливість насолодитися «галюцинаціями» машини, яка відтворює діалоги, засновані на дискретних і розбіжних школах думки.

Вебсайт: infiniteconversation.com

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