Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «The Hechinger Report» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Ми висвітлюємо нерівність та інновації в освіті за допомогою глибокої журналістики, яка використовує дослідження, дані та історії з класних кімнат і кампусів, щоб показати громадськості, як можна покращити освіту та чому це важливо.

Вебсайт: hechingerreport.org

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «The Hechinger Report». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.