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GIST – це спортивний медіа-бренд, який першим займається фанат, який струсить спортивну індустрію, де домінують чоловіки. Вони переосмислюють діалог навколо спорту, забезпечуючи рівне охоплення жіночого та чоловічого спорту. Незалежно від того, дивитеся ви їхні інформаційні бюлетені, подкасти чи публікації в соціальних мережах, їхній веселий, легкозасвоюваний вміст для всіх типів шанувальників.

Вебсайт: thegistsports.com

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