The College Fix

The College Fix

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Вебсайт: thecollegefix.com

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Студентська асоціація вільної преси – це некомерційна організація, якою керують журналісти-ветерани, щоб допомогти журналістам-початківцям. На нашому веб-сайті новин про вищу освіту The College Fix ми працюємо з письменниками студентського віку з метою виявлення та підтримки молодих людей, які прагнуть покращити студентську журналістику, досліджувати кар’єру в ЗМІ та взяти на себе зобов’язання дотримуватися принципів вільного суспільства.

Вебсайт: thecollegefix.com

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