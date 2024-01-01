Content Marketing Association

Content Marketing Association

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Вебсайт: the-cma.com

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Галузева організація контент-маркетингу, Content Marketing Association, сприяє використанню контенту як ефективного маркетингового інструменту та демонструє низку каналів, які можна використовувати для залучення клієнтів, від цифрового до відео, фірмового телебачення та більш традиційних журналів для клієнтів.

Вебсайт: the-cma.com

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