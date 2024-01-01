The Betoota Advocate

The Betoota Advocate

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Вебсайт: betootaadvocate.com

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Betoota Advocate — це австралійський сайт сатиричних новин і цифрова медіакомпанія, яка публікує статті про міжнародні, національні та місцеві новини. Сайт надає комедійний відтінок актуальним новинам і ширшим суспільним спостереженням.

Вебсайт: betootaadvocate.com

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