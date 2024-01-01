The Art Newspaper

The Art Newspaper

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Вебсайт: theartnewspaper.com

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The Art Newspaper є почесним журналом у сфері візуального мистецтва, що забезпечує всебічне висвітлення міжнародних новин і подій. Це англомовне видання зі штаб-квартирою в Лондоні та Нью-Йорку є наріжним каменем мережі видань, заснованої Умберто Аллеманді, з виданнями, доступними італійською, французькою, російською, китайською та грецькою мовами. Завдяки широкому охопленню та авторитетному голосу The Art Newspaper залишається життєво важливим ресурсом для ентузіастів мистецтва в усьому світі.

Вебсайт: theartnewspaper.com

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