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The Art Newspaper є почесним журналом у сфері візуального мистецтва, що забезпечує всебічне висвітлення міжнародних новин і подій. Це англомовне видання зі штаб-квартирою в Лондоні та Нью-Йорку є наріжним каменем мережі видань, заснованої Умберто Аллеманді, з виданнями, доступними італійською, французькою, російською, китайською та грецькою мовами. Завдяки широкому охопленню та авторитетному голосу The Art Newspaper залишається життєво важливим ресурсом для ентузіастів мистецтва в усьому світі.

Вебсайт: theartnewspaper.com

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