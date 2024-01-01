Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «The Architect's Newspaper» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

The Architect's Newspaper обслуговує новини та внутрішні звіти для нішевої спільноти архітекторів, дизайнерів, інженерів, ландшафтних архітекторів, дизайнерів освітлення, дизайнерів інтер’єрів, науковців, забудовників, підрядників та інших сторін, зацікавлених у забудованому міському середовищі.

Вебсайт: archpaper.com

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