The Architect's Newspaper

The Architect's Newspaper

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Вебсайт: archpaper.com

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The Architect's Newspaper обслуговує новини та внутрішні звіти для нішевої спільноти архітекторів, дизайнерів, інженерів, ландшафтних архітекторів, дизайнерів освітлення, дизайнерів інтер’єрів, науковців, забудовників, підрядників та інших сторін, зацікавлених у забудованому міському середовищі.

Вебсайт: archpaper.com

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