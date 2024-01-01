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The 74 – некомерційна новинна організація, яка висвітлює американську систему освіти від раннього дитинства до коледжу та кар’єри. читайте їхні блоги та отримуйте інформацію про їх роботу, освітню політику, статус освіти в Америці, вчителів, студентів тощо.

Вебсайт: the74million.org

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