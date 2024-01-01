Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Texture» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

The data infrastructure for your energy network. Texture aggregates data from devices, markets and other signals, so you can deliver exceptional products and services, at a fraction of the time and cost of today

Вебсайт: texturehq.com

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