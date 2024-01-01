Texture

Texture

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Вебсайт: texturehq.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Texture» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

The data infrastructure for your energy network. Texture aggregates data from devices, markets and other signals, so you can deliver exceptional products and services, at a fraction of the time and cost of today

Вебсайт: texturehq.com

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