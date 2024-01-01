Альтернативи - Textr Team

Zoom Web

Zoom Web

zoom.us

Zoom — це програма відеотелефонії, розроблена компанією Zoom Video Communications. Безкоштовна версія надає послугу відеочату, яка дозволяє одночасно спілкуватися до 100 пристроїв, з 40-хвилинним обмеженням часу для безкоштовних облікових записів, які мають зустрічі трьох або більше учасників. Корис...

Podium

Podium

podium.com

Надайте своєму бізнесу несправедливу перевагу за допомогою оглядів, обміну повідомленнями, платежів, веб-чату тощо.

JustCall

JustCall

justcall.io

JustCall — це хмарна телефонна система для ваших відділів дистанційного продажу та підтримки. Інтегрується з HubSpot, Intercom, Pipedrive, Salesforce та іншими інструментами CRM/Helpdesk.

OpenPhone

OpenPhone

openphone.co

Телефон для стартапів та малого бізнесу

Twilio

Twilio

twilio.com

Twilio — це американська хмарна комунікаційна платформа як послуга (CPaaS), яка базується в Сан-Франциско, Каліфорнія. Twilio дозволяє розробникам програмного забезпечення здійснювати та приймати телефонні дзвінки, надсилати та отримувати текстові повідомлення та виконувати інші комунікаційні функці...

MightyCall

MightyCall

mightycall.com

Голос малого бізнесу. Швидко, легко та безпечно. Віртуальна телефонна система, розроблена для малого бізнесу.

Nextiva

Nextiva

nextiva.com

Nextiva — це компанія, що надає протокол голосового зв’язку через Інтернет (VoIP), що базується в Скоттсдейлі, штат Арізона. Nextiva зосереджується на сфері хмарних комунікацій. Nextiva вказує, що її телефонними та іншими технологічними послугами зараз користуються 150 000 компаній.

CallHippo

CallHippo

callhippo.com

Віртуальна телефонна система для бізнесу та підприємств пропонує місцеві та безкоштовні телефонні номери для понад 50 країн за 3 хвилини.

GoTo

GoTo

goto.com

GoTo — це уніфікована комунікаційна платформа, яка включає в себе системні рішення для відеоконференцій, вебінарів і телефону за єдиною низькою ціною. Дізнайтеся більше сьогодні.

Vonage

Vonage

vonage.com

Vonage (юридична назва Vonage Holdings Corp.) — це американський публічний провайдер бізнес-хмарних комунікацій. Компанія зі штаб-квартирою в містечку Холмдел, штат Нью-Джерсі, була заснована в 2001 році як постачальник телекомунікаційних послуг для приватних осіб на основі голосового зв’язку через ...

Ring4

Ring4

ring4.com

Доступна та проста бізнес-телефонна система онлайн. Налаштуйте свій робочий номер телефону за 30 секунд і здійснюйте дзвінки, текстові повідомлення та відеоконференції в хмарі. Попрощайтеся з дорогими додатковими SIM-картами, тарифними планами та стаціонарними телефонами.

Aircall

Aircall

aircall.io

Aircall — це просте у використанні хмарне телефонне рішення з функціями, створеними для кращого спілкування. Налаштуйтеся за лічені секунди та почніть розмову в будь-якій точці світу вже сьогодні. Жодного обладнання. Ніяких головних болів. Aircall вписується у ваші існуючі робочі процеси завдяки л...

Webex

Webex

webex.com

Вебінари Webex (раніше Webex Events) — це масштабована платформа вебінарів, яка може створювати цікаві та вражаючі враження для всіх, від невеликих сесій до великої глобальної аудиторії. Зробіть вебінари інклюзивними, захоплюючими та інтерактивними: • Заохочуйте активну участь за допомогою модерован...

Grasshopper

Grasshopper

grasshopper.com

Віртуальна телефонна система може допомогти вашому бізнесу залишатися організованим із великою кількістю дзвінків. Звучайте професійно та залишайтеся на зв’язку.

8x8 Work

8x8 Work

8x8.com

З 8x8 Work спілкуйтеся з клієнтами та колегами, де б ви не були. Природний перехід від телефонного дзвінка до чату та показу екрана.

KrispCall

KrispCall

krispcall.com

Віртуальна хмарна телефонна система, яка пропонує надійні послуги телефонії для бізнесу. Надсилайте/отримуйте SMS, VoIP-дзвінки на міжнародні та місцеві номери з однієї програми.

smrtPhone

smrtPhone

smrtphone.io

Найрозумніша хмарна телефонна система та потужний дозвон. smrtPhone — це універсальна комунікаційна платформа для компаній, орієнтованих на продажі. Голосовий зв’язок, текстові повідомлення, активний набір номера, керування потенційними клієнтами – усе це легко синхронізується з вашою CRM-системою.

Ooma Office

Ooma Office

ooma.com

Ooma — це передовий постачальник телефонних послуг для бізнесу та вдома, а також інтелектуальні системи безпеки.

Ringover

Ringover

ringover.com

Налаштуйте потужну платформу для викликів, інтегровану з вашою CRM, доступну на ПК та смартфонах, і отримуйте номери по всьому світу.

Telnyx

Telnyx

telnyx.com

Спілкування з клієнтами не повинно бути складним. Наші комунікаційні API спрощують це.

Ringblaze

Ringblaze

ringblaze.com

Ringblaze - телефонна система для спільної роботи

Cloudtalk

Cloudtalk

cloudtalk.com

Допомога підприємствам у спілкуванні з клієнтами. Маючи понад 160 національних телефонних номерів, програмне забезпечення колл-центру CloudTalk допомагає зростаючим підприємствам виходити за межі місцевих територій.

Sonetel

Sonetel

sonetel.com

Майте власний місцевий номер телефону в будь-якому місті та країні на вибір. Відповідайте на дзвінки будь-де. Від $1,79 на місяць.

iPlum

iPlum

iplum.com

iPlum — це перше мобільне рішення для бізнес-професіоналів. Він працює на наявному смартфоні без зміни оператора. Ви отримуєте окремий рядок із функціями дзвінків, текстових повідомлень і телефонної системи. Він простий у використанні, підтримується корпоративними засобами безпеки. Платформа забезпе...

Truly

Truly

truly.co

Познайомтеся з телефонною системою №1 для відділів продажів, які відстежують, аналізують і навчають своїх розмов із клієнтами.

VoIPstudio

VoIPstudio

voipstudio.com

Безпроблемний телефонний сервіс VoIP для бізнесу. VoIPstudio — це відзначена нагородами телефонна служба VoIP, яка надає вашому бізнесу все необхідне лише за 4,99 доларів США на місяць. Без контрактів, без клопоту, без метушні.

LeadDesk

LeadDesk

leaddesk.com

LeadDesk — це хмарне програмне забезпечення контакт-центру для великих продажів і обслуговування клієнтів. Клієнти варіюються від SMB до великих корпоративних клієнтів. Інші основні галузі споживачів включають; засоби масової інформації, служби безпеки, енергетика, телекомунікації, фінансові послуги...

Fuze

Fuze

fuze.com

Fuze надає уніфіковане хмарне комунікаційне програмне забезпечення для підприємств, яке включає кол-центр, телефонну систему та рішення для відеоконференцій.

Zadarma

Zadarma

zadarma.com

Zadarma пропонує віртуальні телефонні номери в понад 100 країнах, безкоштовні хмарні АТС і CRM-системи. Відеоконференція. Відстеження дзвінків. Аналітика мовлення. Спробуємо зараз!

Aloware

Aloware

aloware.com

Насолоджуйтесь необмеженими дзвінками + текстовими повідомленнями від 50 доларів США/агент/місяць. Інтегрується з HubSpot, Zoho тощо! У комплекті з Power Dialer і засобами автоматизації.

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