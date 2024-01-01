Альтернативи - Texterify

Locize

locize.com

Подолання розриву між перекладом і розробкою за допомогою locize, сучасної та доступної платформи для керування локалізацією. Це робить ваш веб-сайт, програму, гру або будь-який інший ваш проект глобальним, яскравим і привабливішим, особливо якщо розкрити можливості постійної локалізації.