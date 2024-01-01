Альтернативи - Testworthy
BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack — це хмарна веб- і мобільна платформа для тестування, яка дозволяє розробникам тестувати свої веб-сайти та мобільні додатки в браузерах на вимогу, операційних системах і реальних мобільних пристроях, не вимагаючи від користувачів встановлення або підтримки внутрішньої лабораторії віртуа...
Qase
qase.io
Єдина робоча область для ручних і автоматизованих тестів. Система керування тестуванням для команд розробників і контролю якості, яка допомагає прискорити тестування програмного забезпечення.
UiPath
uipath.com
UiPath — це глобальна компанія, що розробляє програмне забезпечення для роботизованої автоматизації процесів (RPA), заснована в Румунії Даніелем Дайнсом і Маріусом Тірке зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. Програмне забезпечення компанії відстежує діяльність користувачів, щоб автоматизувати повторювані ф...
Global App Testing
globalapptesting.com
Глобальне тестування додатків — це рішення для краудтестування, яке дає змогу командам із забезпечення якості, продукту, UX, інженерних, локалізаційних і цифрових команд тестувати свої продукти та досвід у більш ніж 189 країнах із понад 90 000 професійно перевірених професіоналів, які тестують на ре...
Waldo
waldo.com
Waldo — це єдине рішення для тестування без використання коду, створене з нуля, без залучення сценаріїв, щоб ефективно масштабувати автоматизацію тестування та позбутися необхідності вибирати між швидкістю випуску та якістю продукту.
JunoOne
juno.one
Працюйте з juno.one! Дослідіть ефективність роботи, як ніколи раніше. juno.one — це рішення ADLM 1-го класу для компаній, що займаються розробкою програмного забезпечення, компаній з постачання програмного забезпечення та інтеграторів програмного забезпечення по всьому світу. Протягом 30 днів безкош...
K2View
k2view.com
У K2view ми віримо, що кожне підприємство повинно мати можливість використовувати свої дані, щоб стати такими ж проривними та гнучкими, як найкращі компанії у своїй галузі. Наша платформа Data Product Platform надає надійне, цілісне уявлення в режимі реального часу про все, що є важливим для бізнес...
QA Sphere
qasphere.com
QA Sphere — це система керування тестуванням, зосереджена на простоті та ефективності. Розроблений для команд, які шукають економічного підходу до забезпечення якості, він надає основні інструменти, інтуїтивно зрозумілі та прості у використанні. Основні функції включають: • QA Sphere пропонує прости...
TestCollab
testcollab.com
Test Collab — це сучасне програмне забезпечення для керування тестуванням, яке допомагає командам у всьому світі перевіряти якість. За допомогою TestCollab ви можете планувати свій процес тестування та співпрацювати з членами вашої команди в режимі реального часу. Після завершення тестів ви отримаєт...
Testiny
testiny.io
Тестини. Ваше потужне рішення для керування тестами. Інструмент керування тестуванням керує всіма вашими ручними й автоматизованими тестами та тестами в одному місці. Простий у користуванні інтерфейс, багаті звіти та повна інтеграція з Jira, GitLab, GitHub тощо. Готовий до роботи на підприємстві з ж...
Stack Moxie
stackmoxie.com
Автоматичний моніторинг без коду з енергією. Stack Moxie працює з вашим технологічним набором, щоб дати спеціалістам з маркетингу та продажів впевненість у тому, що системи працюють бездоганно, і проактивне попередження, якщо це не так. - Stack Moxie відстежує систему, створюючи тестові дані або від...
ReQtest
reqtest.com
Reqtest — це хмарний інструмент, який допомагає оптимізувати проекти впровадження та обслуговування системи. Завдяки функціональним можливостям для тестування, вимог, відстеження помилок і звітів, це єдиний інструмент, який вам потрібен, щоб досягти успіху з гарантією якості. Reqtest має понад 12 00...
TestCaseLab
testcaselab.com
TestCaseLab — це передовий веб-інструмент для інженерів з контролю якості. Легко керуйте своїми тестами та інтегруйте їх із помилками трекери в одному місці!
Testuff
testuff.com
Testuff є постачальником служби тестування на основі SaaS для керування та виконання ручних і автоматизованих тестів програмного забезпечення та звітування про дефекти.
TestGrid
testgrid.io
Тестова інфраструктура та наскрізне тестування Cloud TestGrid пропонує безпечну та масштабовану тестову інфраструктуру, яка розміщує реальні мобільні пристрої та браузери в хмарі або локально. За допомогою TestGrid користувачі також можуть виконувати наскрізну автоматизацію тестування, включаючи без...
TestLodge
testlodge.com
Зручний, продуктивний онлайн-інструмент керування тестами для простого й оптимізованого керування тестуванням. Простота у використанні TestLodge дозволяє командам із забезпечення якості легко керувати своїми тестовими прикладами та запускати тести. Завдяки вибору багатьох провідних засобів відстежен...
QA Touch
qatouch.com
QA Touch — це складний інструмент керування тестуванням для команд контролю якості по всьому світу. Ми віримо в те, щоб полегшити вашу роботу та надати все необхідне на одній платформі. Завдяки нашому всеохоплюючому інструменту керування тестовими прикладами прискорення тестування та виконання проек...
TestQuality
testquality.com
TestQuality — це сучасний інструмент керування тестуванням, створений експертами з розробки та контролю якості, що покращує такі підходи до тестування, як зсув вліво, BDD, TDD/ATDD і безперервне тестування. Він швидкий, зручний, надійний і легко інтегрується з Jira, GitHub, Selenium, Jenkins тощо. T...
Applitools
applitools.com
Applitools — це платформа автоматизації тестування, яка використовує штучний інтелект, щоб допомогти командам створювати бездоганний цифровий досвід без клопоту традиційних методів тестування. Завдяки Applitools Eyes і нашій тестовій хмарі нового покоління, Ultrafast Grid, розробники та інженери з к...
Testomat.io
testomat.io
Testomat.io — це система керування тестами нового покоління, спочатку призначена для автоматизованих тестів. Це потужне рішення для синхронізації автоматизованих і ручних тестів в одному місці та ефективної співпраці з командою. Це робить тестування повністю видимим і прозорим для всіх партнерів по ...
Testlio
testlio.com
Testlio — це глобальна компанія з тестування програмного забезпечення з перевіреними рішеннями для ручного тестування, автоматизації тестування та злитого тестування програмного забезпечення. Наш унікальний підхід до тестування поєднує людей і машини, щоб допомогти цифровим новаторам створювати якіс...
Tuskr
tuskr.app
Tuskr — це сучасне хмарне програмне забезпечення для керування тестами, яке пропонує низку функцій для вдосконалення процесів тестування. Напишіть виразні тестові випадки з форматованим текстом, таблицями та знімками екрана. Проводьте гнучкі тестові прогони, використовуючи всі або частину тестів. Ле...
UNGUESS
unguess.io
UNGUESS — це краудсорсингова платформа для ефективного тестування та реального розуміння. Запустіть ефективне тестування. Залучіть справжній натовп кваліфікованих людей. Отримуйте потужну інформацію та відповіді в будь-який час. З UNGUESS у вас є набагато більше, ніж платформа краудтестування: це вс...