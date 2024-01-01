Testsigma

Testsigma

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: testsigma.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Testsigma» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Testsigma — це потужна платформа автоматизації тестування з відкритим вихідним кодом, яка працює з коробки та дозволяє створювати тести для веб-додатків, мобільних додатків і API всього за кілька хвилин. Повна платформа Testsigma об’єднує всі можливості традиційного фрагментованого стеку тестів. -Пряма реєстрація в хмарі без налаштування або розгортання локально за допомогою образу докера -Створюйте тестові сценарії простою англійською мовою або записуйте дії користувача, автоматично перетворюючи їх на кроки, які можна редагувати -Виконуйте тести без інфраструктури безпосередньо в хмарі в різних браузерах і пристрої -Перевірте покрокові результати та детальні звіти, створені одразу після виконання -ШІ автоматично виправляє нестабільні елементи та кроки тестування, щоб вам не потрібно було їх підтримувати --Інтеграція одним клацанням миші з Jenkins JIRA, Slack, Trello та іншими інструментами - Розширюйте без обмежень за допомогою аддонів, які підтримують різні дії автоматизації та генератори даних
Категорії:
Software Development
Інструменти тестування програмного забезпечення

Вебсайт: testsigma.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Testsigma». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Postman Web

Postman Web

postman.com

UserTesting

UserTesting

usertesting.com

BrowserStack

BrowserStack

browserstack.com

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Qase

Qase

qase.io

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Sauce Labs

Sauce Labs

saucelabs.com

Browserling

Browserling

browserling.com

TestProject

TestProject

testproject.io

GetWhy

GetWhy

getwhy.io

UserZoom

UserZoom

userzoom.com

Rainforest QA

Rainforest QA

rainforestqa.com

Вам також може сподобатися

TestQuality

TestQuality

testquality.com

Testomat.io

Testomat.io

testomat.io

Qase

Qase

qase.io

JSON Editor Online

JSON Editor Online

jsoneditoronline.org

TaskBlast

TaskBlast

taskblast.com

Chanty

Chanty

chanty.com

QualityX

QualityX

qualityx.io

shuttle

shuttle

shuttle.rs

Visual Studio App Center

Visual Studio App Center

appcenter.ms

Mortar AI

Mortar AI

mortarai.com

Everhour

Everhour

everhour.com

StoriesOnBoard

StoriesOnBoard

storiesonboard.com

Переглянути

Продукти

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2024 WebCatalog, Inc.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності