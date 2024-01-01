Testsigma — це потужна платформа автоматизації тестування з відкритим вихідним кодом, яка працює з коробки та дозволяє створювати тести для веб-додатків, мобільних додатків і API всього за кілька хвилин. Повна платформа Testsigma об’єднує всі можливості традиційного фрагментованого стеку тестів. -Пряма реєстрація в хмарі без налаштування або розгортання локально за допомогою образу докера -Створюйте тестові сценарії простою англійською мовою або записуйте дії користувача, автоматично перетворюючи їх на кроки, які можна редагувати -Виконуйте тести без інфраструктури безпосередньо в хмарі в різних браузерах і пристрої -Перевірте покрокові результати та детальні звіти, створені одразу після виконання -ШІ автоматично виправляє нестабільні елементи та кроки тестування, щоб вам не потрібно було їх підтримувати --Інтеграція одним клацанням миші з Jenkins JIRA, Slack, Trello та іншими інструментами - Розширюйте без обмежень за допомогою аддонів, які підтримують різні дії автоматизації та генератори даних

Вебсайт: testsigma.com

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