TestQuality

TestQuality

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Вебсайт: testquality.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

TestQuality — це сучасний інструмент керування тестуванням, створений експертами з розробки та контролю якості, що покращує такі підходи до тестування, як зсув вліво, BDD, TDD/ATDD і безперервне тестування. Він швидкий, зручний, надійний і легко інтегрується з Jira, GitHub, Selenium, Jenkins тощо. TestQuality пропонує: - Веб-платформу керування тестуванням для ефективного тестування програмного забезпечення - Повну інтеграцію з засобами відстеження проблем і вимог, системами CI/CD і платформами автоматизації тестування, включаючи GitHub, Jira, Jenkins і Selenium - Спрощене створення тестів і керування тестові прогони - Впорядкована координація всього процесу тестування - Інформаційні панелі та звіти про діяльність для легкого керування та відстеження тестів, етапів і проектів - Спеціалізовані списки справ, фільтри та сповіщення електронною поштою для аналізу в реальному часі та підвищення продуктивності
Категорії:
Software Development
Інструменти тестування програмного забезпечення

Вебсайт: testquality.com

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