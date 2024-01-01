Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Testpad» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Testpad — це надзвичайно простий інструмент керування тестовими випадками, який переосмислює ручне тестування за допомогою ефективного підходу до контрольного списку. Зручніше, ніж електронні таблиці. Більш спритне, ніж важке ведення справ. Витрачайте менше часу на написання, більше на фактичне тестування.

Вебсайт: testpad.com

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