Testpad

Testpad

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: testpad.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Testpad» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Testpad — це надзвичайно простий інструмент керування тестовими випадками, який переосмислює ручне тестування за допомогою ефективного підходу до контрольного списку. Зручніше, ніж електронні таблиці. Більш спритне, ніж важке ведення справ. Витрачайте менше часу на написання, більше на фактичне тестування.
Категорії:
Software Development
Інструменти тестування програмного забезпечення

Вебсайт: testpad.com

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