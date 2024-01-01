Testomat.io

Testomat.io

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Вебсайт: testomat.io

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Testomat.io — це система керування тестами нового покоління, спочатку призначена для автоматизованих тестів. Це потужне рішення для синхронізації автоматизованих і ручних тестів в одному місці та ефективної співпраці з командою. Це робить тестування повністю видимим і прозорим для всіх партнерів по команді Dev, PM, BA. Він зосереджувався на багатьох підходах до тестування зсуву вліво з поглибленою інтеграцією в автоматизовані тести та CI\CD. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача дозволяє легко створювати тестові приклади, організовувати тестові плани, керувати тестовими прогонами та координувати гнучкі процеси безперервного тестування. Інтеграція стандартної автоматизації тестування дозволяє надшвидко імпортувати ваші тести в систему керування тестами. Вбудована жива документація та можливості співпраці забезпечують прозору видимість для всіх одним клацанням миші. Легко відстежуйте статус тестування та охоплення та створюйте правильні вказівки за допомогою розширених аналітичних звітів. Testomat.io підтримує класичні тестові випадки та сценарії BDD (розробка, орієнтована на поведінку)/Gherkin. Короткий огляд і основні функції: - Інтеграція з сучасними автоматизованими платформами тестування js - Розгалуження та керування версіями для тестових випадків, таких як git - Розширена підтримка BDD із базою даних кроків і автозавершенням - Розширені стандартні інтеграції CI\CD (GitHub, GitLab, Bamboo, Jenkins) – Звіти та аналітика в режимі реального часу, включаючи нестабільні тести, сповіщення електронною поштою та месенджерами – Автоматично створена поточна документація та інструменти для співпраці – Власні інтеграції Jira, Confluence – Імпортери з інших TMS із можливістю конвертувати тести у формат BDD та багато іншого. .. Створіть потужний простір для співпраці без жодних бар’єрів. Отримайте керування тестуванням за допомогою бездоганної інтеграції автоматизації тестування. Почніть сьогодні із системою керування тестами testomat.io.
Категорії:
Software Development
Інструменти тестування програмного забезпечення

Вебсайт: testomat.io

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