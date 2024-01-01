Testlio

Testlio

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Вебсайт: testlio.com

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Testlio — це глобальна компанія з тестування програмного забезпечення з перевіреними рішеннями для ручного тестування, автоматизації тестування та злитого тестування програмного забезпечення. Наш унікальний підхід до тестування поєднує людей і машини, щоб допомогти цифровим новаторам створювати якісні продукти у великих масштабах. У будь-якому місці. На будь-якому пристрої. Будь-якою мовою. Будь-яким способом оплати. Серед наших клієнтів – провідні світові компанії, такі як Apple, Amazon, Microsoft, Netflix, PayPal, Uber, Match, Wayfair тощо. Найінноваційніші та найшвидше зростаючі фірми у світі також співпрацюють з Testlio для тестування програмного забезпечення, зокрема Away, BigCommerce, Clari, Strava, Thrive Market та багато інших. Від вирішення складних завдань до досягнення виняткових результатів наші розширені рішення на основі штучного інтелекту пропонують вам гнучкість, інновації та перевірену якість, необхідні для досягнення успіху. Автоматизація тестування: якщо вам потрібне ефективне, надійне та широке автоматизоване тестування, Testlio стане вашим партнером. Завдяки розподіленій мережі реальних пристроїв, складній моделі управління, стандартизованій структурі, що передається, і глобальній команді інженерів з якості, Testlio пропонує найбільш гнучке рішення автоматизації тестування, доступне на сьогодні. Нашими основними методами автоматизації тестування є автоматизована розробка тестів і керування автоматизацією тестування. Тестування вручну: якщо ваша цифрова програма, потокова подія, локалізований досвід і/або платіжна система повинні працювати бездоганно, Testlio — ваш вибір. Завдяки охопленню 1200+ пристроїв, 400+ способів оплати, 150+ країн і 100+ мов, Testlio є найбільш перевіреним рішенням для найвибагливіших вимог щодо якості. Нашими основними методами ручного тестування є пошукове тестування, тестування за сценарієм, димове тестування та перевірка проблем. Тестування програмного забезпечення Fuesd: якщо ваша стратегія випуску програмного забезпечення вимагає поєднання автоматизованого та ручного тестування, Testlio має унікальні можливості для виконання. Завдяки використанню підходу, керованого сигналами, який забезпечує інтеграцію штучного інтелекту та DevOps і гарантує, що робота тестування відповідає правильному поєднанню людей і машин, Fused Software Testing виявляється найбільш інноваційним рішенням на ринку. Допомога керівникам із забезпечення якості подолати труднощі щодо якості, потужності та своєчасних випусків. Щоб дізнатися більше, відвідайте: testlio.com
Категорії:
Software Development
Інструменти тестування програмного забезпечення

Вебсайт: testlio.com

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