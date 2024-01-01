Testkube

Testkube

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Вебсайт: testkube.io

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Testkube — це платформа оркестровки тестів, яка надає єдине вікно для всіх ваших інструментів тестування та визначень тестів, запуску, масштабування та звітування. Результатом є вища якість збірки, менші витрати та швидший час виходу на ринок. Testkube призначений для середніх і великих підприємств, які створюють нативні хмарні програми.
Категорії:
Software Development
Інструменти тестування програмного забезпечення

Вебсайт: testkube.io

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