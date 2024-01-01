Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «TestGrid» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Тестова інфраструктура та наскрізне тестування Cloud TestGrid пропонує безпечну та масштабовану тестову інфраструктуру, яка розміщує реальні мобільні пристрої та браузери в хмарі або локально. За допомогою TestGrid користувачі також можуть виконувати наскрізну автоматизацію тестування, включаючи безкодове тестування на основі ШІ, тестування мобільних додатків, кросбраузерність, візуальне тестування інтерфейсу користувача тощо. Протестуйте будь-яку програму/веб-сайт у масштабі, забезпечте бездоганний цифровий досвід щоразу.

Вебсайт: testgrid.io

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