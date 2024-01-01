TestGrid

TestGrid

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Вебсайт: testgrid.io

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «TestGrid» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Тестова інфраструктура та наскрізне тестування Cloud TestGrid пропонує безпечну та масштабовану тестову інфраструктуру, яка розміщує реальні мобільні пристрої та браузери в хмарі або локально. За допомогою TestGrid користувачі також можуть виконувати наскрізну автоматизацію тестування, включаючи безкодове тестування на основі ШІ, тестування мобільних додатків, кросбраузерність, візуальне тестування інтерфейсу користувача тощо. Протестуйте будь-яку програму/веб-сайт у масштабі, забезпечте бездоганний цифровий досвід щоразу.
Категорії:
Software Development
Інструменти тестування програмного забезпечення

Вебсайт: testgrid.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «TestGrid». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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