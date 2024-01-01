TestFit

TestFit

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Вебсайт: testfit.io

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TestFit — це техніко-економічна платформа нерухомості, яка спрощує планування ділянки для розробників, архітекторів і підрядників, які хочуть максимізувати потенціал ділянки та швидше укладати потрібні угоди. TestFit виконує такі нудні завдання, як підрахунок паркувальних місць, ітерації проектів і обчислення прибутку від вартості, генеруючи швидкі ітерації концепції на основі ваших параметричних даних. Наші конфігуратори штучного інтелекту оптимізують найкращі дизайнерські рішення для кожного сайту за допомогою аналізу в реальному часі дизайну, конструктивності та вартості, щоб ви могли заощадити час на плануванні сайту, зменшити ризики під час укладання угод і збільшити потенціал для всіх ваших сайтів. Понад 650 угод і 80 000 одиниць оцінюються в TestFit на тиждень.
Категорії:
Photography & Graphics
Building Design and Building Information Modeling (BIM) Software

Вебсайт: testfit.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «TestFit». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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