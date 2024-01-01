Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «TestCaseLab» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

TestCaseLab — це передовий веб-інструмент для інженерів з контролю якості. Легко керуйте своїми тестами та інтегруйте їх із помилками трекери в одному місці!

Вебсайт: testcaselab.com

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