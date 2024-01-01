Альтернативи - Test IO

CodiumAI

codium.ai

Створення значущих тестів для зайнятих розробників Завдяки CodiumAI ви отримуєте нетривіальні тести (і тривіальні теж!), які пропонуються прямо у вашій IDE, тож ви можете розумно кодувати, створювати більше цінностей і залишатися впевненим, коли наполягаєте. Код, як ви це мали на увазі.