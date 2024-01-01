Test IO

Test IO

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Вебсайт: test.io

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Більше десяти років Test IO є надійним партнером із тестування для сотень відомих брендів, тісно співпрацюючи, щоб надавати винятковий досвід роботи з продуктами клієнтам у всьому світі, а також створювати професійні можливості для понад 400 тисяч (і зростає!) різноманітних членів. нашої міжнародної спільноти краудтестів. З моменту приєднання до NYSE: EPAM у 2019 році ми агресивно розширюємо наші можливості щодо послуг з розробки якості та професійного тестування, зберігаючи нашу давню позицію лідера в краудтестуванні та забезпеченні якості, а також отримуємо визнання Gartner як лідера в послугах тестування додатків.
Категорії:
Software Development
Інструменти тестування програмного забезпечення

Вебсайт: test.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Test IO». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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BrowserStack

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Hotjar

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Qase

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Userfeel

userfeel.com

Sauce Labs

Sauce Labs

saucelabs.com

Browserling

Browserling

browserling.com

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