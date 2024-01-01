Більше десяти років Test IO є надійним партнером із тестування для сотень відомих брендів, тісно співпрацюючи, щоб надавати винятковий досвід роботи з продуктами клієнтам у всьому світі, а також створювати професійні можливості для понад 400 тисяч (і зростає!) різноманітних членів. нашої міжнародної спільноти краудтестів. З моменту приєднання до NYSE: EPAM у 2019 році ми агресивно розширюємо наші можливості щодо послуг з розробки якості та професійного тестування, зберігаючи нашу давню позицію лідера в краудтестуванні та забезпеченні якості, а також отримуємо визнання Gartner як лідера в послугах тестування додатків.

Вебсайт: test.io

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