Адміністративна система (ERP), яка об’єднує контроль і автоматизує бухгалтерські операції малих і середніх підприємств, компаній, що розвиваються, і франшиз.

Вебсайт: tesk.mx

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