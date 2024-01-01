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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «TerraCycle» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

TerraCycle — це інноваційна компанія з переробки вторинної сировини, яка стала світовим лідером у переробці матеріалів, які важко переробити. Вони пропонують низку безкоштовних програм, а також доступні для придбання рішення щодо переробки майже всіх форм відходів. Усунення ідеї марнотратства

Вебсайт: terracycle.com

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