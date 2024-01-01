Tenyks

Tenyks

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Вебсайт: tenyks.ai

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Tenyks – це підрозділ Кембриджського університету, який винайшов спосіб взаємодії людства зі штучним інтелектом для захисту та задоволення. Щоб захистити світ від неправильного використання ШІ, а також забезпечити, щоб ШІ розроблявся з пристрастю, хвилюванням і радістю! Ми створюємо платформу моніторингу та перевірки MLOps, яка допомагає розробникам штучного інтелекту, які працюють з даними комп’ютерного зору, швидше створювати надійніше програмне забезпечення. Зокрема, наша платформа допомагає розробникам ML зрозуміти, що не так з їхнім програмним забезпеченням, і виправити це. У Tenyks ми ставимо неймовірно високі цілі та об’єднуємося, щоб досягти більшого, ніж можна було собі уявити. Ми починаємо з малого, наполегливо працюємо та швидко досягаємо результатів, приймаючи неминучі перешкоди з відкритим серцем, тому що виклики підживлюють наше гаряче бажання вчитися. Тениківці не роблять різниці між роботою та відпочинком. Ми просто переслідуємо наше бачення досконалості, залишаючи іншим вирішувати, працювати ми чи грати.
Категорії:
Software Development
MLOps Platforms

Вебсайт: tenyks.ai

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