Альтернативи - Telnyx
Zoom Web
zoom.us
Zoom — це програма відеотелефонії, розроблена компанією Zoom Video Communications. Безкоштовна версія надає послугу відеочату, яка дозволяє одночасно спілкуватися до 100 пристроїв, з 40-хвилинним обмеженням часу для безкоштовних облікових записів, які мають зустрічі трьох або більше учасників. Корис...
Podium
podium.com
Podium — це універсальна платформа для перетворення потенційних клієнтів і комунікацій на основі штучного інтелекту, готова для інтеграції з інструментами, які ви вже використовуєте. Понад 100 000 компаній використовують Podium, щоб виділитися серед конкурентів. * Podium — це інструмент комунікації...
OpenPhone
openphone.co
OpenPhone — це простий телефон для спільної роботи для компаній. Розроблений як інтуїтивно зрозумілий і ефективний, це надійне та потужне хмарне рішення для дзвінків і обміну повідомленнями, яке змінює спосіб керування клієнтами та контактами вашої команди. Завдяки глибокій інтеграції та можливостям...
Twilio
twilio.com
Twilio забезпечує майбутнє бізнес-комунікацій, дозволяючи вбудовувати телефони, VoIP і обмін повідомленнями в програмне забезпечення для Інтернету, комп’ютерів і мобільних пристроїв. Ми піклуємося про безладне телекомунікаційне обладнання та надаємо глобально доступний хмарний API, з яким розробники...
JustCall
justcall.io
JustCall: універсальна платформа бізнес-комунікації. Спілкуйтеся з потенційними клієнтами за допомогою голосового зв’язку, SMS, електронної пошти та WhatsApp. Автоматизуйте робочі процеси за допомогою понад 100 інтеграцій і магії штучного інтелекту та спостерігайте, як ваш бізнес розвивається на авт...
MightyCall
mightycall.com
Кол-центр MightyCall, створений командою з понад 20-річним досвідом у сфері віртуальної телефонії, легко адаптується до робочого процесу вашого бізнесу. Наші настроювані налаштування гарантують, що рішення відповідає вашим унікальним потребам, спрощуючи спілкування та збільшуючи дохід. Видатні власт...
GoTo
goto.com
Лідер галузі онлайн-відеоконференцій для компаній у всьому світі, GoTo Meeting тепер є частиною GoTo Connect, універсального комунікаційного програмного забезпечення, створеного для малого та середнього бізнесу. Рішенню Meeting, яке можна придбати окремо, щодня довіряють мільйони людей для віртуальн...
Nextiva
nextiva.com
Nextiva — це компанія Unified CXM, яка надає рішення для клієнтів на базі ШІ. Nextiva підтримує 100 000+ компаній і мільярди розмов щороку за допомогою своєї комплексної платформи взаємодії з клієнтами. З одного комунікаційного центру на основі штучного інтелекту Nextiva змінює спосіб взаємодії комп...
CallHippo
callhippo.com
CallHippo — це бізнес-телефонна система наступного покоління, яка допомагає вам зв’язуватися зі своїми клієнтами. CallHippo простий у використанні, водночас пропонує надійну функціональність із розширеними функціями, такими як Power Dailer і автоматичний розподіл викликів. Наша розширена звітність і...
Aircall
aircall.io
Aircall — це просте у використанні хмарне телефонне рішення з функціями, створеними для кращого спілкування. Налаштуйтеся за лічені секунди та почніть розмову в будь-якій точці світу вже сьогодні. Без апаратного забезпечення. Ніяких головних болів. Aircall вписується у ваші існуючі робочі процеси ...
Vonage
vonage.com
Vonage (юридична назва Vonage Holdings Corp.) — це американський публічний постачальник бізнес-хмарних комунікацій. Компанія зі штаб-квартирою в містечку Холмдел, штат Нью-Джерсі, була заснована в 2001 році як постачальник телекомунікаційних послуг для приватних осіб на основі передачі голосу через ...
Webex
webex.com
Вебінари Webex (раніше Webex Events) — це масштабована платформа вебінарів, яка може створювати цікаві та вражаючі враження для всіх, від невеликих сесій до великої глобальної аудиторії. Зробіть вебінари інклюзивними, захоплюючими та інтерактивними: • Заохочуйте активну участь за допомогою модерован...
Ring4
ring4.com
Доступна та проста бізнес-телефонна система онлайн. Налаштуйте свій робочий номер телефону за 30 секунд і здійснюйте дзвінки, текстові повідомлення та відеоконференції в хмарі. Попрощайтеся з дорогими додатковими SIM-картами, тарифними планами та стаціонарними телефонами.
Grasshopper
grasshopper.com
Звучайте професійніше та залишайтеся на зв’язку за допомогою Grasshopper, віртуальної телефонної системи, призначеної для підприємців і малого бізнесу. Grasshopper працює так само, як традиційна телефонна система, але не потребує апаратного забезпечення, а наші програми для мобільних пристроїв і нас...
8x8 Work
8x8.com
8x8 Work — це комплексний центр співпраці для телефону, відео та обміну повідомленнями. Він забезпечує надійний і безпечний уніфікований зв’язок і співпрацю для кожного співробітника, а також дозволяє робити більше з будь-якого місця на будь-якому пристрої. 8x8 Work підвищує якість і надійність вашо...
Net2Phone
net2phone.com
Net2Phone — це хмарний постачальник послуг бізнес-телефонії, який допомагає підприємствам підвищити продуктивність за допомогою потужних інструментів uCaaS. Компанія net2phone, якій довіряють клієнти та партнери по всьому світу, зруйнувала телекомунікаційний ринок, запропонувавши телефонні рішення н...
Textr Team
textrapp.com
Textr Team — це бізнес-додаток для надсилання текстових повідомлень і дзвінків, який дозволяє вашій команді спілкуватися на одній платформі на будь-якому пристрої. Чудово підходить для індивідуальних підприємців, новачків та малого бізнесу. Отримайте декілька місцевих номерів із США, Канади, Сполуче...
iPlum
iplum.com
iPlum — це перше мобільне рішення для бізнес-професіоналів. Він працює на наявному смартфоні без зміни оператора. Ви отримуєте окремий рядок із функціями дзвінків, текстових повідомлень і телефонної системи. Він простий у використанні, підтримується корпоративними засобами безпеки. Платформа забезпе...
smrtPhone
smrtphone.io
Найрозумніша хмарна телефонна система та потужний набір номера. smrtPhone — це універсальна комунікаційна платформа для компаній, орієнтованих на продажі. Голосовий зв’язок, текст, активний набір номера, керування потенційними клієнтами – усе це легко синхронізується з вашою CRM-системою.
Ooma Office
ooma.com
Ooma Office — це відзначене нагородами, просте у використанні та доступне бізнес-рішення VoIP для бізнесу будь-якого розміру. Незалежно від того, чи є у вас 2, 20 чи 200 співробітників, Ooma надає розширені функції голосового зв’язку та співпраці, які є гнучкими та масштабованими. У середньому клієн...
KrispCall
krispcall.com
KrispCall — це хмарна система телефонії для сучасного бізнесу, яка пропонує розширені функції для швидкозростаючих стартапів і сучасних підприємств. За допомогою KrispCall ви можете миттєво отримати безкоштовні місцеві, мобільні та національні номери телефонів у понад 100 країнах. Ви можете негайно ...
Cloudtalk
cloudtalk.com
Зробіть CX своєю найбільшою перевагою за допомогою програмного забезпечення для бізнес-дзвінків CloudTalk. Телефонуйте безпосередньо за допомогою CloudTalk, отримуйте доступ до всіх даних клієнтів і автоматизуйте завдання. Відчуйте майбутнє бізнес-дзвінків із CloudTalk. Отримайте доступ до понад 160...
Sonetel
sonetel.com
Майте власний місцевий номер телефону в будь-якому місті та країні на вибір. Відповідайте на дзвінки будь-де. Від $1,79 на місяць.
Ringover
ringover.com
Ringover — це просте у використанні багатоканальне хмарне комунікаційне рішення (дзвінки, SMS, відеодзвінки, електронні листи...), призначене для покращення досвіду ваших клієнтів і збільшення ваших продажів. Надайте своїм клієнтам і потенційним клієнтам персоналізований досвід і підвищте продуктивн...
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk — це хмарне програмне забезпечення контакт-центру для великих продажів і обслуговування клієнтів. Клієнти варіюються від SMB до великих корпоративних клієнтів. Інші основні галузі споживачів включають; засоби масової інформації, служби безпеки, енергетика, телекомунікації, фінансові послуги...
Ringblaze
ringblaze.com
Ringblaze — це сучасне телефонне рішення, яке має функції, які роблять його універсальним середовищем спілкування для малого бізнесу. Це дозволяє створювати нові номери телефонів або переносити існуючі, здійснювати дзвінки та приймати дзвінки, а також повідомлення, а також додавати приватні коментар...
Zadarma
zadarma.com
Zadarma надає комплексне голосове телекомунікаційне рішення для компаній будь-якого розміру. Від віртуальних номерів у більш ніж 100 країнах і безкоштовної хмарної АТС до безкоштовної CRM, відстеження дзвінків і різноманітних віджетів для веб-сайтів – ви можете повністю налагодити свою корпоративну ...
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces — це хмарна платформа, яка об’єднує людей і речі з простором, перетворюючи будівлі на розумні простори. Використовуючи потужність пристроїв Cisco як датчиків (Catalyst, Meraki, Webex) та екосистему Spaces, платформа прагне зробити будівлі безпечними, розумними, стійкими та бездоганними....
Aloware
aloware.com
Aloware — це багатоканальна хмарна телефонна система та платформа для залучення клієнтів, розроблена спеціально для малого та середнього бізнесу (SMB). Однією з ключових особливостей Aloware є його інтеграція з різними системами CRM, такими як HubSpot, Pipedrive, Zoho, щоб назвати декілька, і комун...
Genesys Cloud
genesys.com
Платформі Genesys Cloud CX™ довіряють тисячі малих, середніх і великих підприємств, і вона визнана в усьому світі як провідне в галузі рішення для хмарного колл-центру та платформа взаємодії з клієнтами (CX). Незалежно від того, де починається або закінчується розмова з клієнтом, Genesys Cloud CX зм...