Альтернативи - Telmetrics
CallRail
callrail.com
CallRail дозволяє компаніям будь-якого розміру легко перетворити більше потенційних клієнтів на кращих клієнтів. Обслуговуючи понад 200 000 компаній та інтегруючись із провідним програмним забезпеченням для маркетингу та продажів, наші рішення для маркетингової аналітики та бізнес-комунікацій надают...
Vonage
vonage.com
Vonage (юридична назва Vonage Holdings Corp.) — це американський публічний постачальник бізнес-хмарних комунікацій. Компанія зі штаб-квартирою в містечку Холмдел, штат Нью-Джерсі, була заснована в 2001 році як постачальник телекомунікаційних послуг для приватних осіб на основі передачі голосу через ...
smrtPhone
smrtphone.io
Найрозумніша хмарна телефонна система та потужний набір номера. smrtPhone — це універсальна комунікаційна платформа для компаній, орієнтованих на продажі. Голосовий зв’язок, текст, активний набір номера, керування потенційними клієнтами – усе це легко синхронізується з вашою CRM-системою.
Ringover
ringover.com
Ringover — це просте у використанні багатоканальне хмарне комунікаційне рішення (дзвінки, SMS, відеодзвінки, електронні листи...), призначене для покращення досвіду ваших клієнтів і збільшення ваших продажів. Надайте своїм клієнтам і потенційним клієнтам персоналізований досвід і підвищте продуктивн...
CallFire
callfire.com
CallFire надає прості у використанні голосові маркетингові рішення для самообслуговування тисячам компаній у США та Канаді. Ми спеціалізуємося на допомозі місцевим підприємствам розвивати та утримувати свої доходи за допомогою служб охоплення та залучення, таких як IVR, голосова трансляція та відсте...
CallGear
callgear.ae
Усе, що потрібно для ефективної комунікації з клієнтами. Автоматизуйте потоки викликів і зосередьтеся на своєму бізнесі.
Salesken
salesken.ai
Salesken.ai — це розмовна розвідувальна платформа, яка допомагає командам продажів підвищити продуктивність і зменшити витрати на придбання. Інструмент дає торговим представникам підказки в режимі реального часу під час розмови, щоб допомогти їм краще залучити клієнтів. Платформа дає менеджерам і то...
Truly
truly.co
Представляємо першу платформу оптимізації процесу продажів для Salesforce, яка не вимагає введення даних вручну. На відміну від інструментів продажів, які спрощують для представників оновлення CRM, Truly повністю усуває потребу. - Продукт Truly Capture (електронна пошта, голос, веб-зустрічі, SMS) ав...
800.com
800.com
У 800.com ми прагнемо допомогти компаніям зв’язатися зі своїми клієнтами. Як провідний постачальник безкоштовних телефонних номерів, персональних телефонних номерів і програмного забезпечення для дзвінків, ми спрощуємо для компаній зв’язок зі своїми клієнтами в будь-якій точці світу. Наша місія поля...
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics — це глобальний постачальник аналітики розмов, який надає маркетологам дані для прийняття впевнених стратегічних рішень. Понад 100 000 користувачів, у тому числі The Washington Post, Verizon Connect і ServiceMaster, покладаються на CTM для прийняття рекламних рішень на основі дан...
Service Fusion
servicefusion.com
Service Fusion — це просте, потужне програмне забезпечення для керування польовими послугами, яке пропонує різноманітні функції, такі як керування клієнтами, виставлення рахунків і платежів, керування запасами, відстеження часу та звітування. Програмне забезпечення доступне в настільних і мобільних ...
CallPlease
webapp.callplease.com
CallPlease, найдосконаліше у світі програмне забезпечення для журналу викликів, списку викликів і телефонних повідомлень із елегантним інтерфейсом для iOS, Android і Інтернету. Використовується всіма провідними світовими медіавиробниками, а також юридичними фірмами, організаціями з надання послуг, п...
DCDial
dcdial.com
Наше рішення для хмарного контакт-центру допомагає компаніям охоплювати мільйони клієнтів за допомогою інтерактивного тексту та голосу. Наше рішення з широкими можливостями налаштування має інтуїтивно зрозумілий і зручний інтерфейс, який дозволяє нашим клієнтам швидко та з відносною легкістю розробл...
Ringba
ringba.com
Ringba — провідна в галузі відстеження вхідних дзвінків і аналітична платформа для компаній, кол-центрів і професійних маркетологів із оплатою за дзвінок. Отримайте більшу рентабельність інвестицій, ніж будь-яка інша платформа, завдяки маршрутизації викликів Ringba в реальному часі, кільцевому дерев...
Cordless
cordless.io
Cordless — це сучасний хмарний колл-центр для команд підтримки клієнтів із вбудованим розмовним інтелектом. Cordless надає комплексне рішення для команд підтримки клієнтів, щоб спілкуватися з клієнтами по телефону та збирати глибокі висновки з розмов. Завдяки стандартним транскрипціям, аналізу настр...
CallRoot
callroot.com
CallRoot — це програмне забезпечення для відстеження дзвінків для маркетингових команд і агентств. Він відстежує та записує вхідні телефонні дзвінки, динамічно вставляє номери телефонів і відображає джерело рефералу для кожного вхідного дзвінка.
Shape Software
setshape.com
Shape — це спеціально розроблене програмне забезпечення для автоматизації продажів і маркетингу, яке має готові функції, які можна налаштувати для будь-якого бізнесу. Простий у використанні інтерфейс розширює можливості ваших команд і об’єднує всі аспекти вашого бізнесу на одній платформі ШІ. Shape ...
Dialics
dialics.com
Dialics — це програмне забезпечення для відстеження дзвінків, яке надає професійним маркетологам інформацію, необхідну для збільшення кількості конверсій. Dialics дозволяє маркетологам відстежувати їхні вхідні телефонні дзвінки та визначати, які ключові слова, рекламні кампанії та пропозиції є найбі...
Hot Prospector
hotprospector.com
Hot Prospector — це платформа для автоматизації вихідних продажів, яка об’єднує електронну пошту, SMS, бездзвінкову голосову пошту, вихідний і вхідний номеронабирач у простий CRM.
CallSource
callsource.com
CallSource є лідером галузі для відстеження дзвінків, керування потенційними клієнтами та бізнес-аналітичних рішень. Зробіть максимум своїх маркетингових доларів і отримуйте виміряні результати.
Marchex
marchex.com
Marchex Marketing Edge надає просте у використанні розмовне розвідувальне рішення, яке показує, які маркетингові кампанії та канали генерують вхідні дзвінки та текстові повідомлення, що відбувалося під час цих розмов, і дозволяє приймати рішення на основі даних для покращення ефективності цифрового ...
Call iQ
mycalliq.com
Як працює Call iQ. 5-етапний процес за частки секунди. Перегляньте це коротке відео, щоб побачити, як працює наш 5-етапний процес відстеження дзвінків: від призначення номерів до відстеження кожного дзвінка за цими номерами та надання реальної, критичної аналітики кожного дзвінка в реальному часі. ....
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics – це маркетингова платформа для вимірювання та атрибуції, яка об’єднує дані про маркетинг, продажі, дохід і клієнтів, щоб: - забезпечити повне представлення послідовності шляху вашого клієнта - точно віднести дохід на рівні каналу, кампанії, вмісту та ключового слова - створити мульт...
Phonexa
phonexa.com
Phonexa — це програмне забезпечення корпоративного рівня для відстеження продуктивності, афілійованого та партнерського маркетингу. Phonexa Suite — це базова технологія, яка підтримує життєвий цикл потенційних споживачів і дзвінків, допомагаючи командам ефективного маркетингу підвищити рентабельніст...
Retreaver
retreaver.com
Retreaver допомагає маркетологам, агентствам і брендам краще зрозуміти шлях клієнта. Наше хмарне програмне забезпечення надає дані про вхідні дзвінки в режимі реального часу шляхом позначення, відстеження та маршрутизації абонента до відповідної особи чи відділу. Використовуйте дані з популярних мар...
Calltouch
calltouch.ru
Calltouch — це багатоканальна маркетингова платформа. Ми допомагаємо залучати, конвертувати та аналізувати ваших клієнтів. Calltouch надає послугу відстеження дзвінків, яка надає всю інформацію про ефективність реклами. Завдяки сервісу call tracking ви можете розділити всі оголошення на ті, що стиму...
PBXDom
pbxdom.com
Хмарні звіти PBXDom можуть легко генерувати детальні звіти про ваші телефонні зв’язки чи діяльність колл-центру з будь-якої точки світу; немає необхідності купувати додаткове програмне забезпечення. Ви можете досягти цього, встановивши збірник PBXDom і підключивши АТС або Call-центр до комп’ютера, н...
Convirza
convirza.com
Convirza — це перша корпоративна платформа для відстеження та оптимізації викликів. Щоб задовольнити зростаючий попит на інформацію про телефонні взаємодії, ми поєднуємо традиційне відстеження дзвінків із потужним аналізом телефонних дзвінків. Convirza використовує технологію розпізнавання мовлення ...
WhatConverts
whatconverts.com
WhatConverts — це комплексне програмне забезпечення для відстеження потенційних клієнтів для маркетингових агентств та їхніх клієнтів. WhatConverts автоматично показує маркетологам і власникам бізнесу, наскільки добре працює їхній маркетинг. Використовуйте WhatConverts для відстеження викликів, відс...
OnviSource
onvisource.com
Автоматизоване програмне забезпечення для запису дзвінків для кол-центрів і компаній у різноманітних галузях.