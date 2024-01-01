Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

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Telavox — це європейська технологічна компанія в галузі телекомунікацій, яка пропонує провідну світову комунікаційну платформу з рішеннями для розумної та ефективної телефонії, АТС, чату та багато іншого. Заснована в 2003 році компанія Telavox зі штаб-квартирою в Мальме, Швеція, наразі налічує понад 360 співробітників. Платформа Telavox нараховує понад 300 000 робочих місць із 60 тисячами клієнтів і працює в 9 країнах.

Вебсайт: telavox.com

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