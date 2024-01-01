Tehran Times

Tehran Times

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Висвітлює новини про політичні події в Ірані тощо. Статті про суспільство, економіку, політику, культуру, Інтернаціонал, Мультимедіа тощо.

Вебсайт: tehrantimes.com

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