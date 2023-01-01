Альтернативи - TechTorch

Demostack

demostack.com

Demostack допомагає командам із доходів демонструвати продукт у найкращому світлі без зайвих клопотів. Наша платформа дозволяє створити демонстраційне середовище та адаптувати історію для кожного покупця – і все це за лічені хвилини, без необхідності коду. Немає необхідності пов’язувати знімки екран...