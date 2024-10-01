Альтернативи - TeamSupport

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання. Завдяки Marketing Hub...

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Zendesk — це сервісне рішення на основі ШІ, яке легко налаштувати, використовувати та масштабувати. Рішення Zendesk працює нестандартно, і його легко модифікувати у разі змін, що дозволяє бізнесу рухатися швидше. Zendesk також допомагає компаніям використовувати найсучасніший ШІ для команд обслугову...

Intercom

Intercom

intercom.com

Intercom — це єдине комплексне рішення для обслуговування клієнтів, яке забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами за допомогою автоматизації та підтримки персоналом, забезпечуючи підвищену задоволеність клієнтів при зниженні витрат. Ми будуємо майбутнє, у якому більшість розмов із клієнтами успі...

Podium

Podium

podium.com

Podium — це універсальна платформа для перетворення потенційних клієнтів і комунікацій на основі штучного інтелекту, готова для інтеграції з інструментами, які ви вже використовуєте. Понад 100 000 компаній використовують Podium, щоб виділитися серед конкурентів. * Podium — це інструмент комунікації...

Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

Freshdesk (продукт Freshworks Inc.) допомагає підприємствам без зусиль радувати своїх клієнтів сучасним та інтуїтивно зрозумілим програмним забезпеченням для підтримки клієнтів. Freshdesk перетворює запити, що надходять через електронну пошту, Інтернет, телефон, чат, обмін повідомленнями та соціальн...

Zoho Desk

Zoho Desk

zoho.com

Zoho Desk може допомогти компаніям керувати спілкуванням з клієнтами по телефону, електронною поштою, чатом, SMS-повідомленнями, соціальними мережами тощо. Це також допомагає призначати дзвінки вашим агентам на основі їхнього відділу чи команди, автоматично направляти дзвінки агентам, з якими клієнт...

ConnectWise Manage

ConnectWise Manage

connectwise.com

Створена для компаній, які продають, обслуговують і підтримують технології, ConnectWise PSA (раніше ConnectWise Manage) є провідною платформою управління бізнесом у всьому світі. Постачальники технологічних рішень (TSP) покладаються на ConnectWise PSA для досягнення більшої підзвітності, операційної...

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral Contact Center — це багатоканальне рішення для залучення клієнтів із голосовими та понад 30 цифровими каналами, розширеними опціями штучного інтелекту для самообслуговування, такими як боти, проактивними інструментами для роботи з клієнтами та інтелектуальними віртуальними агентами, які ...

Tidio

Tidio

tidio.com

Tidio є світовим лідером програмного забезпечення для обслуговування клієнтів. Зручна платформа Tidio дозволяє понад 300 000 компаній у всьому світі надавати розумнішу та швидшу підтримку своїм клієнтам. Завдяки повному набору рішень для обслуговування клієнтів Tidio пропонує живий чат, чат-ботів, ...

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

Zoho SalesIQ — це платформа для залучення клієнтів із чатом у реальному часі, відстеженням відвідувачів веб-сайту та аналітичними можливостями, яка допомагає вам знати своїх відвідувачів, залучати їх і підтримувати клієнтів у режимі реального часу. Завантажений усіма функціями, які очікує клієнт, і ...

Chatwoot

Chatwoot

chatwoot.com

Chatwoot — це рішення для підтримки клієнтів із відкритим вихідним кодом, яке допомагає компаніям залучати своїх клієнтів на їхній веб-сайт, сторінку у Facebook, Twitter, Whatsapp, SMS, електронну пошту тощо. Це альтернатива з відкритим кодом Intercom, Drift, Freshchat тощо. Підключіть свого клієнта...

Brevo

Brevo

brevo.com

У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з...

JustCall

JustCall

justcall.io

JustCall: універсальна платформа бізнес-комунікації. Спілкуйтеся з потенційними клієнтами за допомогою голосового зв’язку, SMS, електронної пошти та WhatsApp. Автоматизуйте робочі процеси за допомогою понад 100 інтеграцій і магії штучного інтелекту та спостерігайте, як ваш бізнес розвивається на авт...

Rocket.Chat

Rocket.Chat

rocket.chat

Rocket.Chat – безпечна співпраця для суворо регульованих організацій Створений для організацій, яким потрібен більший контроль над своїми комунікаціями, він забезпечує співпрацю між колегами, партнерами, клієнтами, спільнотами та навіть платформами без компромісів щодо власності на дані, налаштувань...

tawk.to

tawk.to

tawk.to

tawk.to — це безкоштовна програма для чату в режимі реального часу, яка дозволяє контролювати та спілкуватися з відвідувачами на вашому веб-сайті або з безкоштовної настроюваної сторінки. Ви можете мати необмежену кількість агентів і додавати їх до необмеженої кількості сайтів, щоб вони могли спілк...

CallRail

CallRail

callrail.com

CallRail дозволяє компаніям будь-якого розміру легко перетворити більше потенційних клієнтів на кращих клієнтів. Обслуговуючи понад 200 000 компаній та інтегруючись із провідним програмним забезпеченням для маркетингу та продажів, наші рішення для маркетингової аналітики та бізнес-комунікацій надают...

Smartsupp

Smartsupp

smartsupp.com

Smartsupp – стимулюйте свої онлайн-продажі за допомогою розмов! Автоматизуйте продажі за допомогою Smartsupp. Ми пропонуємо все, що вам потрібно, щоб збільшити ваші онлайн-продажі: штучний інтелект, чат-боти LeadGen, живий чат та багато іншого, за допомогою якого можна залучити відвідувачів у потріб...

Gorgias

Gorgias

gorgias.com

Gorgias — це єдина в своєму роді платформа обслуговування клієнтів, спеціально розроблена для компаній електронної комерції, щоб надавати без зусиль обслуговування клієнтів на кожному етапі розвитку. Використовуючи передову автоматизацію та можливості штучного інтелекту, Gorgias революційно змінює т...

Freshchat

Freshchat

freshchat.com

Freshchat (продукт Freshworks Inc.) — це рішення для спілкування, яке допомагає компаніям взаємодіяти з клієнтами через різні канали, такі як веб-чат, електронна пошта, телефон і соціальні канали, як-от WhatsApp, Instagram та iMessage. Freshchat також пропонує власні чат-боти на базі штучного інтеле...

Help Scout

Help Scout

helpscout.net

Help Scout — глобальна дистанційна компанія, яка надає програмне забезпечення служби підтримки та має штаб-квартиру в Бостоні, штат Массачусетс. Компанія надає платформу підтримки клієнтів на основі електронної пошти, інструмент бази знань і вбудований пошуковий/контактний віджет для спеціалістів із...

Five9

Five9

five9.com

Платформа Five9 Intelligent CX Platform надає комплексний набір рішень для взаємодії з клієнтами через їхній обраний канал, надає менеджерам можливості розуміння та інтелектуальних даних щодо продуктивності контакт-центру, а також покращує ваш бізнес, щоб досягти кращих бізнес-результатів і принести...

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo SalesOS — це сучасна платформа для виходу на ринок для компаній B2B. Ми маємо найбільшу, найточнішу та найчастіше оновлювану базу даних про компанії та контакти, розвідувальних даних і намірів щодо купівлі. Ми надаємо додаткові інструменти на додаток до цього інтелекту, як-от аналіз розмов ...

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign for Marketing об’єднує всі інструменти та канали, які ви використовуєте у своєму бізнесі, щоб залучати клієнтів на кожному етапі життєвого циклу клієнта. Використовуйте дані маркетингу електронною поштою, соціальних мереж, цифрової реклами та свого веб-сайту, щоб адаптувати персоналіз...

Atera

Atera

atera.com

ІТ-платформа Atera на основі штучного інтелекту дозволяє корпоративним ІТ-командам і постачальникам керованих послуг (MSP) досягати операційної досконалості в усій організації в будь-якому масштабі. Керуйте всіма своїми ІТ-операціями — від віддаленого моніторингу та керування (RMM), служби підтримки...

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

Teamwork.com — це єдина платформа з найкращими у своєму класі клієнтськими операціями в поєднанні з простим у використанні керуванням проектами, яке подобається командам. Виконуйте роботу вчасно та в рамках бюджету, усувайте хаос із клієнтами та розумійте прибутковість – усе на одній платформі. Штаб...

Zammad

Zammad

zammad.com

Почніть за лічені хвилини, будьте переможцем протягом багатьох років Відкрийте для себе систему продажу квитків Zammad Це один із тих днів? Усюди листочки, а телефон не перестає дзвонити? Zammad — це програма служби підтримки майбутнього, яка допоможе знайти структуру в хаосі. Підключіть усі канал...

LiveChat

LiveChat

livechat.com

LiveChat — це повна платформа обслуговування клієнтів із можливостями онлайн-чату та веб-аналітики. Він розроблений спеціально для забезпечення чудового обслуговування клієнтів і продажу пального. Цю комплексну платформу обслуговування клієнтів використовують понад 38 000 клієнтів у 150 країнах. Він...

Chative

Chative

chative.io

Chative.IO — це багатоканальна платформа для обміну повідомленнями на основі ШІ. Ми дозволяємо компаніям продавати безпосередньо через соціальні канали за допомогою ШІ та автоматизації. Чому варто використовувати Chative.IO? - Chative має готове рішення для обслуговування клієнтів зі штучним інтелек...

Appy Pie

Appy Pie

appypie.com

Одна всеохоплююча платформа з усіма AI та рішеннями без коду, щоб розпочати, керувати та розвивати свій бізнес. Appy Pie має набір продуктів і послуг, які можуть допомогти будь-якому бізнесу досягти успіху в комплексній манері, використовуючи найновіші безкодові технології для мобільних додатків, ве...

Webex

Webex

webex.com

Вебінари Webex (раніше Webex Events) — це масштабована платформа вебінарів, яка може створювати цікаві та вражаючі враження для всіх, від невеликих сесій до великої глобальної аудиторії. Зробіть вебінари інклюзивними, захоплюючими та інтерактивними: • Заохочуйте активну участь за допомогою модерован...

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