Teamplate

Teamplate

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: teamplate.io

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Teamplate» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Підвищте продуктивність своєї команди за допомогою teamplate, комплексного рішення для ефективної співпраці. Teamplate об’єднує основні функції, такі як чат, відео/конференц-дзвінки, дошка, календар, кімната даних і простори, на одній платформі, спрощуючи ваш робочий процес. Мінімізуйте перемикання програм і максимізуйте ефективність за допомогою teamplate – доступного, зручного та потужного інструменту для бездоганної співпраці. Ключові характеристики: CHAT Teamplate перетворює функцію чату на унікальний інструмент інтеграції. Це дозволяє конвертувати повідомлення в завдання, події або нотатки одним клацанням миші. Ця функція значно спрощує ваш робочий процес і допомагає відстежувати важливу інформацію без необхідності перемикатися між кількома програмами. ДОШКА Окрім завдань і контрольних списків, наша дошка також містить функції Epics і Sprint. Epics — ідеальний спосіб згрупувати пов’язані завдання разом, щоб ви могли бачити загальну картину свого проекту. Спринти, з іншого боку, дозволяють зручно розбивати вашу роботу на керовані частини та зосереджуватися на виконанні конкретних завдань у встановлений проміжок часу. Ці функції допомагають надзвичайно оптимізувати вашу роботу, забезпечуючи чітку структуру та спрощуючи відстеження прогресу та коригування планів за потреби. ОСОБИСТИЙ ПРОСТІР У вашому особистому просторі ви маєте власну дошку, календар і кімнату даних. Дозволяючи вам створювати та організовувати свою роботу так, як ви хочете. Це простий та інтуїтивно зрозумілий спосіб керувати своєю роботою та відстежувати свої завдання. КІМНАТА ДАНИХ З нашою кімнатою даних ви та ваша команда можете отримати доступ до своїх файлів з будь-якого місця, у будь-який час, використовуючи будь-який пристрій. Отримайте переваги акуратно організованого робочого простору та насолоджуйтеся безперебійною співпрацею, оскільки ваша команда ефективно ділиться, редагує та отримує доступ до важливих документів. Переваги: ​​Уніфікований центр співпраці: централізуйте спілкування та завдання вашої команди в одному інтегрованому середовищі, сприяючи єдності та ефективності роботи. Оптимізований робочий процес: усуньте складність використання кількох програм. Teamplate пропонує комплексне рішення, яке забезпечує безперервну концентрацію та підвищену продуктивність.
Категорії:
Productivity
Програмне забезпечення для живого чату

Вебсайт: teamplate.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Teamplate». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

Zoho Desk

Zoho Desk

zoho.com

Podium

Podium

podium.com

Rocket.Chat

Rocket.Chat

rocket.chat

Tidio

Tidio

tidio.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

JustCall

JustCall

justcall.io

Chatwoot

Chatwoot

chatwoot.com

Freshchat

Freshchat

freshchat.com

Вам також може сподобатися

Bordio

Bordio

bordio.com

PomoDoneApp

PomoDoneApp

pomodoneapp.com

Pingbix

Pingbix

pingbix.com

Ping

Ping

ping.tm

smartQ

smartQ

getsmartq.com

Nifty

Nifty

nifty.pm

Carepatron

Carepatron

carepatron.com

HeySpace

HeySpace

hey.space

Workstorm

Workstorm

workstorm.com

Widget Board

Widget Board

widget-board.com

Focuster

Focuster

focuster.com

Linguix Turbo

Linguix Turbo

turbo.linguix.com

Переглянути

Продукти

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності