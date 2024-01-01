Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «TeamOut» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Корпоративні зустрічі – це просто. Вас призначили відповідальним за наступний офіс і ви не знаєте, з чого почати? TeamOut тут, щоб допомогти вам знайти місця для проведення безкоштовно та може допомогти з вашою подією від А до Я.

Вебсайт: teamout.com

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