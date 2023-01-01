Альтернативи - Teamgo

Revmonk

revmonk.io

Revmonk — це платформа автоматизації B2B маркетингу на базі штучного інтелекту. Він має низку функцій, які були б дуже корисними для відділів маркетингу та продажів, зокрема: - Виявлення органічного та платного веб-трафіку: це може допомогти командам зрозуміти, які канали спрямовують найбільше трафі...