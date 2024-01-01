Альтернативи - Team Today
Skedda
skedda.com
Офіси, коворкінги, університети, спортивні майданчики, студії та церкви – це лише деякі з місць, які керують використанням своїх столів, кімнат, кортів, студій, залів та всіх інших «просторів» за допомогою Skedda.
Envoy
envoy.com
Об’єднайте людей у гнучкому робочому місці Приєднуйтесь до тисяч компаній, які покладаються на Envoy, щоб підтримувати безперебійну та безпечну роботу гібридних робочих місць, щоб усі могли процвітати.
Robin
robinpowered.com
Robin — це провідна в галузі гнучка платформа робочого місця для зв’язку людей із кімнатами, столами та один з одним. Ми інтегруємося з інструментами, які ви вже знаєте та любите, що полегшує впровадження.
deskbird
deskbird.com
Натисніть, Забронюйте, Робота Нарешті, програмне забезпечення для бронювання столів, яке подобається користувачам. Перейдіть на гібридне робоче місце з найбільш інтуїтивно зрозумілим рішенням для резервування робочого простору – вашим співробітникам це сподобається з першого дня. Гаряче бюро та пл...
OfficeRnD
officernd.com
Продукти OfficeRnD допомагають керувати коворкінгами, гнучкими просторами та гібридними робочими місцями та надають людям винятковий досвід роботи.
Yoffix
yoffix.com
Хочете оптимізувати використання офісу та створити щасливе гібридне робоче середовище, яке подобається співробітникам? Завдяки нашій орієнтованій на людей платформі робочого місця співробітники можуть легко планувати робочі дні та бронювати спільні робочі столи, кімнати та паркувальні місця, а компа...
Whatspot
whatspot.app
Підніміть свій робочий простір до нових висот за допомогою Whatspot. Ідеально підходить для компаній, коворкінгів, університетів і державних установ, ми пропонуємо динамічне рішення для всіх ваших потреб у бронюванні – від робочих столів до кімнат (для переговорів) і паркувальних місць, залишаючись ...
Gable
gable.to
Платформа штаб-квартири Gable дозволяє командам на робочих місцях і в сфері нерухомості керувати своїми орендованими офісними приміщеннями за допомогою бронювання столів і кімнат для переговорів, інтеграції бейджів, керування відвідувачами – все це на одній платформі, з якої вони можуть керувати сво...
Duome
duome.co
Duome — це інтелектуальна платформа планування для гібридних робочих команд, яка покращує співпрацю та використання офісу завдяки рекомендаціям щодо найкращого місця для виконання поточних завдань на основі людей, яких вам потрібно бачити, і роботи, яку потрібно виконати.
Booxpace
booxpace.com
Програма для бронювання офісів, яка пропонує гнучкі, безпечні та орієнтовані на співробітників рішення, які відповідають бізнес-моделям, що розвиваються. Створіть свій власний робочий простір. Дозвольте своїм співробітникам використовувати Booxpace, щоб швидко планувати свій робочий час з будь-якого...
Ofisly
ofisly.com
Ofisly – це програма для бронювання робочих місць і керування офісами. Ofisly, найкраща програма для бронювання робочих місць і керування офісами, розроблена з урахуванням простоти. Наш простий у користуванні інтерфейс передає владу в руки ваших співробітників, завдяки чому бронювання столика чи міс...
MAPIQ
mapiq.com
Mapiq — це платформа досвіду на робочому місці, яка дозволяє організаціям керувати офісним простором, одночасно ідеально синхронізуючи стратегію нерухомості та досвід співробітників. Ми надаємо робочим групам зручні інструменти для впевненої оптимізації їхнього робочого простору на основі даних у ре...
Wayleadr
wayleadr.com
У Wayleadr ми віримо, що те, як ваші співробітники приходять на роботу, може змінити настрій і цінність вашого бізнесу. Будучи платформою №1 у світі для прибуття, Wayleadr допомагає більшій кількості людей прибувати легше, швидше та з меншим стресом. Wayleadr перетворює ваші фізичні простори, як-от ...
UnSpot
unspot.com
Після пандемії багатьом співробітникам більше не потрібно працювати з офісу 5 днів на тиждень, а компаніям більше не потрібно мати робоче місце лише за 1 людиною, що дозволяє різним людям сидіти на одному місці в різні дні. Знайдіть найкраще робоче місце з відповідним обладнанням або знайдіть колегу...
Comeen
comeen.com
Цифрові вивіски, бронювання кімнат для переговорів, тижневе планування, аналітика на робочому місці: створюйте бездоганний досвід між людьми та робочими місцями. Відкрийте для себе Comeen сьогодні та отримайте 14-денну безкоштовну пробну версію.