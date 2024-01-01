Альтернативи - Team O'clock
Otter
otter.ai
Otter — це інтелектуальна програма для створення нотаток, яка дає змогу запам’ятовувати, шукати та ділитися голосовими розмовами. Otter створює розумні голосові нотатки, які поєднують аудіо, транскрипцію, ідентифікацію мовця, вбудовані фотографії та ключові фрази. Це допомагає діловим людям, журналі...
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim — це інтелектуальний календарний помічник, який блокує гнучкий час у вашому календарі для всього, на чому ви хочете зосередитися.
Fireflies.ai
fireflies.ai
Записуйте, транскрибуйте та шукайте свої зустрічі! Автоматичні нотатки зустрічі для Zoom, GMeet, Teams, Webex тощо.
Krisp
krisp.ai
Насолоджуйтеся HD-голосом без фонового шуму та луни під час віддалених зустрічей, подкастів і записів. Krisp запобігає шуму, що відволікає увагу, підвищуючи продуктивність і професіоналізм.
Notta
notta.ai
Записуйте та перетворюйте ваші улюблені подкасти, новини та розмовне радіо, чат Discord, аудіо Zoom Classes у текст. Ви можете відтворювати записи та редагувати стенограми, додавати примітки, теги, вставляти зображення, щоб отримати цінну інформацію з кожної розмови.
Webex
webex.com
Вебінари Webex (раніше Webex Events) — це масштабована платформа вебінарів, яка може створювати цікаві та вражаючі враження для всіх, від невеликих сесій до великої глобальної аудиторії. Зробіть вебінари інклюзивними, захоплюючими та інтерактивними: • Заохочуйте активну участь за допомогою модерован...
Sessions.us
sessions.us
Здивуйте своїх учасників інтерактивними зустрічами та вебінарами. У Sessions є все на одній платформі: планування, стенограми, кімнати, хмарне сховище та ШІ.
Rewatch
rewatch.com
Відео, яке надає сили всій вашій команді Rewatch — це робочий простір для спільної роботи з відео, розроблений, щоб допомогти командам знати більше та швидко рухатися.
tl;dv
tldv.io
Записувач нарад на основі штучного інтелекту для Zoom і Google Meet - tl;dv. Відкрийте для себе програмне забезпечення для зустрічей на базі GPT, щоб записувати відео, транскрибувати, виділяти й ділитися своїми онлайн-зустрічами. Спробуйте tldv безкоштовно!
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek — це помічник із штучного інтелекту для проведення зустрічей, який автоматично записує відео, транскрибує, підсумовує та надає ключову інформацію з кожної зустрічі.
Grain
grain.com
Записуйте, транскрибуйте, кліпуйте та діліться відео з Zoom у реальному часі. Важливий інструмент для сучасних команд.
Fellow
fellow.app
Fellow – найкращий інструмент для зустрічей. Від особистих зустрічей до командних зустрічей, створюйте порядок денний спільних зустрічей, призначайте завдання та записуйте рішення.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk — це інтелектуальна платформа для зустрічей з клієнтами, яка допомагає збільшити швидкість продажів і збільшити дохід. Спробуйте безкоштовно та дізнайтеся, чому провідні компанії використовують Demodesk для підвищення рівня своїх доходів.
Sembly
sembly.ai
Sembly записує, транскрибує та створює інтелектуальні підсумки нарад із протоколами нарад. Працює з Zoom, Google Meet і Microsoft Teams. Семблі - найрозумніший помічник команди ШІ!
Vowel
vowel.com
Найпростіший спосіб проводити продуктивні зустрічі. Відеоконференції, транскрипція нарад у прямому ефірі, миттєві записи та плани спільної роботи + нотатки — усе в одному місці.
Fathom
fathom.video
Записує, транскрибує та виділяє найкращі моменти ваших дзвінків. Надсилає автоматично створені нотатки про дзвінки до вашої CRM.
UpdateAI
update.ai
UpdateAI — це перший і єдиний у світі цифровий помічник, створений для менеджерів з питань успіху клієнтів. Завдяки інтеграції в Zoom ми автоматично робимо нотатки, фіксуємо та призначаємо завдання, визначаємо ризики та надсилаємо відгуки про продукт. Більш того, ми допомагаємо вам писати подальші е...
Avoma
avoma.com
Подвоїть свій дохід і продуктивність навіть під час економічного спаду – без подвоєння бюджету З комплексним рішенням AI Meeting Assistant і Revenue Intelligence
Laxis
laxis.com
Отримайте максимальну цінність із кожної розмови з клієнтом Laxis AI Meeting Assistant розширює можливості команд з доходів, автоматично фіксуючи та витягаючи ключову інформацію з кожної взаємодії з клієнтом із мінімальними зусиллями.
BuildBetter.ai
buildbetter.ai
Скоротіть час отримання доходу за допомогою помічника №1 із продуктів, який стоїть за 20 000 успішних команд. Перетворює невикористані дані, наприклад записи дзвінків, на найцінніші результати.
Meetingflow
meetingflow.com
Meetingflow забезпечує оптимізацію зустрічей клієнтів для команд, які співпрацюють. Створено спеціально для команд із стратегічними спільними рухами прибутку, представники краще підготовлені, більш залучені та швидше відповідають за роботу з Meetingflow.
Konch.ai
konch.ai
Konch — це інструмент, який використовує вдосконалені моделі ШІ для точного перетворення аудіо- та відеофайлів у текст. Серед інших функцій ми пропонуємо транскрипцію штучним інтелектом 50 мовами, редагування з часовим кодуванням, транскрипцію відео YouTube і Generative AI. KonchMate особливо корисн...
Scribbl
scribbl.co
Змініть свої враження від зустрічей за допомогою Scribbl – найкращого інструменту на основі ШІ для підвищення продуктивності та співпраці. Попрощайтеся з нотатками та прийміть нову еру ефективних зустрічей. Scribbl легко фіксує, транскрибує та записує ваші зустрічі, гарантуючи, що ви ніколи не пропу...
Spinach.io
spinach.io
Spinach.io допомагає командам розробників вибудувати здоровіші звички для проведення зустрічей, починаючи з щоденного стояння. — Підготуйте асинхронний режим для стояння — Дайте точніші оновлення — Станьте кращими слухачами — Автоматичні нотатки надсилаються в Slack — Щодня повертайте час!
Equal Time
equaltime.io
Equal Time — AI-помічник для віртуальних зустрічей. Equal Time виходить за рамки розшифровки зустрічей і автоматизованих дій, щоб сприяти більш інклюзивним зустрічам. Наша технологія допомагає вам використовувати тихіші голоси та отримувати персоналізовані рекомендації щодо того, як покращити своє л...