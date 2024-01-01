Teachable Machine

Teachable Machine

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Вебсайт: teachablemachine.withgoogle.com

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Teachable Machine — це простий у використанні веб-інструмент для створення моделей машинного навчання, не потребуючи досвіду чи програмування. Його можна використовувати для розпізнавання зображень, звуків і поз, збираючи та групуючи приклади в класи, які ви хочете, щоб комп’ютер навчив. Навчання моделі відбувається швидко, і ви можете миттєво перевірити її, щоб побачити, чи може вона правильно класифікувати нові приклади. Моделі можна експортувати для використання на сайтах, у програмах тощо, і ви можете використовувати їх повністю на пристрої, не залишаючи даних веб-камери чи мікрофона з комп’ютера. Teachable Machine сумісна з TensorFlow, ML5.js, p5.js, Coral, Framer, node.js, Glitch і Arduino, і ви можете використовувати файли або записувати приклади в реальному часі. Доступні навчальні посібники, які допоможуть користувачам розпочати роботу, і є багато проектів, створених за допомогою Teachable Machine, як-от експеримент DIY, який підключає Arduino до Teachable Machine, допоміжний комунікаційний пристрій, ігровий контролер за допомогою веб-камери та аркуша паперу. і фізичну машину, яку можна навчити швидко розпізнавати та сортувати об’єкти. Його навіть можна використовувати для створення контролера відеоігор. Це потужний інструмент для створення моделей машинного навчання з широким спектром застосувань.

Вебсайт: teachablemachine.withgoogle.com

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