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Taylor & Francis Online — це комплексна цифрова платформа для академічних досліджень і наукових публікацій. Він управляється Taylor & Francis Group, провідним міжнародним видавцем академічних журналів, книг та онлайн-ресурсів. Taylor & Francis Online — це життєво важливий ресурс для доступу та розповсюдження наукових досліджень, підтримуючи академічну спільноту надійними інструментами та величезним сховищем знань.

Вебсайт: tandfonline.com

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