Альтернативи - TaxRobot

Neo.Tax

neo.tax

Податкові пільги на дослідження та розробки для стартапів на ранніх стадіях. neo.tax — це найпростіша та найточніша програма для подання податкових декларацій, яка коли-небудь створювалася. Стартапи на ранній стадії можуть отримати податкову пільгу на дослідження та розробки за 10 хвилин і сплатити ...