Альтернативи - Tava Health

Sawayo

Sawayo

sawayo.de

Програмне забезпечення Sawayo підтримує компанії у виконанні зобов'язань роботодавця та підприємця. Інструмент дозволяє керувати документами з контролем повернення в режимі реального часу та надійним архівуванням, реєструвати робочий час співробітників згідно з законодавством через додаток Sawayo та...

CU Health

CU Health

cuhealth.com.au

CU Health пропонує корпоративну охорону здоров’я на основі фактичних даних, забезпечуючи інтеграцію здоров’я та добробуту для австралійських компаній.

ReachLink

ReachLink

reachlink.com

ReachLink — це платформа поведінкового здоров’я, яка пропонує інноваційну та всебічну допомогу в галузі психічного здоров’я, розроблену для задоволення індивідуальних потреб, забезпечення доступу до належної підтримки та точного відстеження приходу. Це стало можливим завдяки цифровій платформі Reach...

Corplife

Corplife

corplife.at

Ми пропонуємо HR-технічне програмне забезпечення, орієнтоване на тему додаткових пільг. Місія Corplife полягає в тому, щоб сприяти утриманню співробітників і зміцнювати відносини між роботодавцем і працівником. Роботодавець може надавати виплати працівникам для повсякденного життя, а також неоподатк...

Runa HR

Runa HR

runahr.com

Runa HR — це основна автоматизована платформа для розрахунку заробітної плати, яка обслуговує малий і середній бізнес у Мексиці та розміщена в хмарі. З Runa будь-хто, з досвідом нарахування заробітної плати чи без нього, може заплатити своїм працівникам лише за 15 хвилин.

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