Tata Play (раніше Tata Sky) пропонує понад 600 каналів через свою службу DTH. З понад 17 мільйонами з’єднань Tata Play (раніше Tata Sky) є найкращим постачальником послуг DTH-з’єднання в Індії. Виберіть пакети, плани та канали DTH

Вебсайт: tataplay.com

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