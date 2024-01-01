Tasnim News Agency

Tasnim News Agency

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Вебсайт: tasnimnews.com

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Інформаційне агентство Tasnim висвітлює останні новини з Ірану та світу з питань політики, економіки, соціальної сфери, культури, спорту, ісламського пробудження та розваг.

Вебсайт: tasnimnews.com

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