Альтернативи - TasksBoard
Google Tasks
tasks.google.com
Керуйте, знімайте та редагуйте свої завдання будь-де та будь-коли за допомогою справ, які синхронізуються на всіх ваших пристроях. Інтеграція з Gmail і Календарем Google допомагає швидше виконувати завдання.
Microsoft To Do
todo.microsoft.com
Microsoft To Do (попередня назва Microsoft To-Do) — це хмарна програма для керування завданнями. Це дозволяє користувачам керувати своїми завданнями зі смартфона, планшета та комп’ютера. Цю технологію розробляє команда Wunderlist, яку придбала Microsoft, а окремі програми підключаються до наявної фу...
Todoist
todoist.com
Приєднуйтеся до 25 мільйонів людей і команд, які організовують, планують і співпрацюють над завданнями та проектами з Todoist. «Найкращий список справ» від The Verge.
iCloud Reminders
icloud.com
За допомогою Нагадувань на iCloud.com можна створювати завдання, керувати ними та впорядковувати їх у списки. Ви також можете поділитися списками нагадувань з іншими користувачами iCloud.
TickTick
ticktick.com
TickTick — це простий і ефективний додаток зі списком справ і диспетчером завдань, який допоможе вам скласти розклад, керувати часом, залишатися зосередженим, нагадувати про дедлайни та організовувати життя вдома, на роботі та будь-де. TickTick допоможе вам максимально використати свій день і викон...
Any.do
any.do
Приєднуйтесь до мільйонів людей, які щодня користуються Any.do, щоб бути організованими та робити більше.
Zenkit To Do
zenkit.com
Zenkit To Do — це надзвичайно проста програма для керування завданнями, яка допоможе вам продуктивно працювати та співпрацювати з будь-ким. Це дозволяє вам організовувати свої завдання, списки покупок, зустрічі, події, поїздки, ідеї, нотатки, місця та все, що для вас важливо. Ви можете створювати ...
Dataslayer
dataslayer.ai
ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГОВИЙ ЗВІТ ЗРОБИТИ ЛЕГКО. Імпортуйте всі свої цифрові дані MK у Google Sheets, Data Studio, платформи Business Intelligence (Power BI, Tableau, Qlik, JSON) і BigQuery за лічені секунди. Найкраща альтернатива Supermetrics.