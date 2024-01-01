Task & Purpose

Task & Purpose

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Вебсайт: taskandpurpose.com

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Заснована в 2014 році. Завдання та мета, з місією інформувати, залучати, розважати та захищати військових, ветеранів та їхні родини. Переглядайте останні новини, тенденції, поради, огляди тощо на сайті Task & Purpose.

Вебсайт: taskandpurpose.com

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