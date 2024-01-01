Targum Video — це надшвидкий сервіс перекладу відео на основі ШІ. Це дозволяє користувачам легко перекладати відео кількома мовами за лічені секунди. Використання послуги передбачає завантаження відеофайлу або надання посилання на відео. Після цього сервіс автоматично визначає мову, транскрибує та перекладає відео, а також надає хост для користувача. Сервіс також показує популярні відео на своїй домашній сторінці та надає платформу для обміну відео в різних соціальних мережах. Крім того, користувачі можуть зареєструватися для доступу до бета-версії, щоб отримати доступ до додаткових функцій. Targum Video — це надійний і ефективний інструмент для швидкого та точного перекладу відео.

Вебсайт: targum.video

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