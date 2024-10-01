Альтернативи - Tally

Mentimeter

mentimeter.com

Mentimeter – платформа для залучення аудиторії. Простий у використанні, інтерактивний та інноваційний; Презентація ніколи не була менш напруженою та легкою! Створюйте унікальні та динамічні презентації, які вразять і зацікавлять вашу аудиторію. За допомогою Mentimeter ви можете краще спілкуватися з...