Альтернативи - Tally
ClickUp
clickup.com
ClickUp — це універсальна платформа продуктивності. Це центр, де команди збираються разом, щоб планувати, організовувати та співпрацювати над роботою за допомогою завдань, документів, чату, цілей, дошок тощо. ClickUp, який легко налаштовується кількома клацаннями миші, дозволяє командам усіх типів і...
Coda
coda.io
Coda — це хмарний редактор документів, заснований Шиширом Мехротрою та Алексом ДеНьюї. Офіси розташовані в Белв’ю, Сан-Франциско та Маунтін-В’ю. Перша версія програмного забезпечення 1.0 була запущена в травні 2019 року. Раніше більше чотирьох років вона була в закритій бета-версії. Coda надає функц...
monday.com
monday.com
monday.com — це інструмент управління проектами, який дозволяє організаціям керувати завданнями, проектами та командною роботою. Станом на 2020 рік компанія обслуговує 100 000 організацій, включаючи багато нетехнічних організацій. У липні 2019 року компанія залучила 150 мільйонів доларів, виходячи з...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — це універсальна маркетингова платформа, створена для малого бізнесу. За допомогою таких інструментів, як звітність і аналітика, маркетингова CRM, кампанії електронною поштою, інформаційні бюлетені та керування контентом, ви можете поставити своїх клієнтів у центр, щоб ви могли продавати ...
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive — це інструмент CRM (керування взаємовідносинами з клієнтами), орієнтований на продажі, яким люблять користуватися команди будь-якого розміру. Маючи понад 100 000 платоспроможних клієнтів у 179 країнах, відділи продажів залучаються простим, але потужним дизайном нашої CRM, який надає перев...
KoboToolbox
kobotoolbox.org
Kobo — міжнародна некомерційна організація. Вони розміщують і обслуговують KoboToolbox, інноваційну та доступну платформу з відкритим вихідним кодом для збору даних опитування, що використовується організаціями в гуманітарних ініціативах, ініціативах з питань розвитку, охорони здоров’я та інших соці...
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase (раніше Nimbus) — це універсальний інструмент для співпраці з клієнтами на основі штучного інтелекту, розроблений, щоб допомогти професійним службам оптимізувати робочий процес і забезпечити виняткову взаємодію з клієнтськими порталами. Ця платформа надає професійним послугам сотні просунут...
UserTesting
usertesting.com
UserTesting докорінно змінює спосіб створення та надання цифрових продуктів і досвіду, допомагаючи організаціям отримувати інформацію від клієнтів – від створення до виконання. Завдяки механізму пошуку джерел на вимогу світового класу клієнти можуть отримувати швидкий, високоякісний зворотний зв’язо...
Zoho Forms
zoho.com
Zoho Forms — потужний конструктор онлайн-форм для бізнесу. Створюйте та діліться формами онлайн, а також легко співпрацюйте зі своєю командою.
pdfFiller
pdffiller.com
Редагуйте PDF-файли, створюйте форми, збирайте дані, співпрацюйте, підписуйте та надсилайте документи факсом і багато іншого. І ви можете робити це з будь-якого місця на будь-якому пристрої за невелику частку вартості.
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
Підпишіть документи та форми. Легко. Безпечно. Де завгодно. Одне місце для всіх ваших PDF-файлів і електронних підписів. Акробат зрозумів. Трансформуйте та прискорюйте свої робочі процеси за допомогою Acrobat Sign — кращого рішення для електронного підпису від Microsoft і єдиного інструменту для е...
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc — це американська компанія, що займається програмним забезпеченням, що надає програмне забезпечення SaaS. Платформа надає програмне забезпечення для процесів продажів. PandaDoc розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія, з головними офісами в Мінську, Білорусь, і Санкт-Петербурзі, Флорида. про...
CallRail
callrail.com
CallRail дозволяє компаніям будь-якого розміру легко перетворити більше потенційних клієнтів на кращих клієнтів. Обслуговуючи понад 200 000 компаній та інтегруючись із провідним програмним забезпеченням для маркетингу та продажів, наші рішення для маркетингової аналітики та бізнес-комунікацій надают...
JotForm
jotform.com
Конструктор форм від Jotform, якому довіряють понад 20 мільйонів користувачів, — це простий спосіб створювати та публікувати онлайн-форми з будь-якого пристрою. Компанія пропонує понад 10 000 готових шаблонів форм, понад 100 інтеграцій із програмами сторонніх розробників і розширені функції дизайну,...
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter – платформа для залучення аудиторії. Простий у використанні, інтерактивний та інноваційний; Презентація ніколи не була менш напруженою та легкою! Створюйте унікальні та динамічні презентації, які вразять і зацікавлять вашу аудиторію. За допомогою Mentimeter ви можете краще спілкуватися з...
Doodle
doodle.com
Світовий лідер у онлайн-плануванні, Doodle – це найпотужніший спосіб планувати зустрічі з клієнтами, колегами та командами. Знайдіть найкращий час для особистих зустрічей, групових зустрічей тощо за допомогою нашого набору зручних інструментів календаря. Дізнайтеся, чому 30 мільйонів користувачів що...
DocHub
dochub.com
DocHub дає змогу будь-кому спростити редагування, підписання, розповсюдження документів, а також заповнення форм. DocHub також пропонує дуже популярну інтеграцію з Google Workspace, яка дозволяє користувачам імпортувати, експортувати, змінювати та підписувати документи безпосередньо з програм Google...
HoneyBook
honeybook.com
HoneyBook — це централізована платформа керування клієнтським потоком, яка дозволяє незалежним компаніям забезпечувати чудовий досвід роботи з клієнтами та працювати з упевненістю. Основні функції: - Рахунки-фактури - Пропозиції - Онлайн-платежі - Планування - Контактна форма та керування потенційни...
Typeform
typeform.com
Typeform — це золотий стандарт безкодових, продумано розроблених, зручних для людей форм, тестів, опитувань і асинхронних відеорішень. Створюйте особистий досвід для своїх клієнтів, створюйте ідентифікацію та лояльність бренду та прискорюйте свій розвиток. Завдяки понад 120 існуючим інтеграціям Type...
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing об’єднує всі інструменти та канали, які ви використовуєте у своєму бізнесі, щоб залучати клієнтів на кожному етапі життєвого циклу клієнта. Використовуйте дані маркетингу електронною поштою, соціальних мереж, цифрової реклами та свого веб-сайту, щоб адаптувати персоналіз...
Wrike
wrike.com
Wrike — найпотужніша платформа для управління роботою. Створений для команд і організацій, які прагнуть співпрацювати, створювати та перевищувати щодня, Wrike об’єднує всіх і всю роботу в одному місці, щоб усунути складність, підвищити продуктивність і звільнити людей, щоб зосередитися на їхній найб...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact надає електронну пошту, соціальні медіа та інструменти маркетингу подій, щоб допомогти малим підприємствам ...
Flowlu
flowlu.com
Flowlu — це універсальна операційна платформа для бізнесу, яка містить усі необхідні інструменти для управління проектами, завданнями, фінансами та клієнтами. Flowlu надає вам глибокий огляд усього, що відбувається у вашій компанії. Ви можете відстежувати кожну частину свого бізнесу, від часу, витра...
Hotjar
hotjar.com
Hotjar – це компанія з аналітики поведінки, яка аналізує використання веб-сайту, надаючи зворотній зв’язок за допомогою таких інструментів, як теплові карти, записи сеансів і опитування. Він працює з інструментами веб-аналітики, такими як Google Analytics, щоб запропонувати розуміння того, як люди п...
Textline
textline.com
Зробіть бізнес персональним за допомогою швидкого, доброзичливого та зручного бізнес-каналу SMS для сучасних команд підтримки та продажів. Створюйте міцніші стосунки з клієнтами за допомогою двостороннього спілкування на найбезпечнішій платформі обміну текстовими повідомленнями. Ми допомагаємо тисяч...
Carrd
carrd.co
Безкоштовна платформа для створення простих, адаптивних односторінкових сайтів для будь-яких завдань.
Personio
personio.de
Personio — це комплексне програмне забезпечення для управління персоналом, яке допомагає розкрити потенціал ваших співробітників, даючи вам змогу керувати кожним етапом життєвого циклу співробітника. Наше програмне забезпечення оптимізує, як ви набираєте, адаптуєте, керуєте, розвиваєте та оплачуєте ...
Visme
visme.co
Visme — це універсальна платформа, яка дає змогу професіоналам, які не займаються дизайном, із провідних компаній змінити спосіб створення, обміну та публікації цікавих презентацій, документів, візуальних звітів, візуалізацій даних та інших візуальних форматів за менший час. Користувачі з IBM, Golde...
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics CoreXM використовується більш ніж 13 000 брендами та 75% зі списку Fortune 500. Qualtrics CoreXM є найбільш надійною, інтелектуальною та масштабованою універсальною платформою для управління досвідом. Qualtrics CoreXM є основоположним дослідницьким інструментом для створення, запуску та ан...
Freshsales
freshworks.com
Збільште свій дохід за допомогою продажів, орієнтованих на контекст Персоналізуйте взаємодію, скоротіть свій цикл продажів і розвивайте свій бізнес за допомогою Freshsales Багатофункціональний набір продуктів для підприємств будь-якого розміру. Оновлення хмарного програмного забезпечення сподобаєт...