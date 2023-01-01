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Альтернативи - Talkdesk

InfiniGrow

InfiniGrow

infinigrow.com

InfiniGrow допомагає маркетинговим командам B2B підвищити рентабельність інвестицій шляхом вимірювання, прогнозування та планування маркетингових заходів, які сприяють зростанню прибутку.

BrandOps

BrandOps

brandops.io

Команди маркетингу використовують BrandOps, щоб отримати відповіді на вимогу на найскладніші питання маркетингу. BrandOps — це платформа маркетингової ефективності, яка показує, наскільки ефективним є ваш маркетинг у всіх цифрових каналах порівняно з конкурентами, цілями, бізнес-результатами, бренда...

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