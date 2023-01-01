Альтернативи - Talkdesk
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow допомагає маркетинговим командам B2B підвищити рентабельність інвестицій шляхом вимірювання, прогнозування та планування маркетингових заходів, які сприяють зростанню прибутку.
BrandOps
brandops.io
Команди маркетингу використовують BrandOps, щоб отримати відповіді на вимогу на найскладніші питання маркетингу. BrandOps — це платформа маркетингової ефективності, яка показує, наскільки ефективним є ваш маркетинг у всіх цифрових каналах порівняно з конкурентами, цілями, бізнес-результатами, бренда...