TalentRecruit — це система відстеження кандидатів (ATS) на базі штучного інтелекту та програмне забезпечення для найму, розроблене для спрощення процесу найму як для малого, середнього, так і для підприємств. Система дозволяє рекрутерам ефективно знаходити, залучати та залучати найкращих талантів. TalentRecruit пропонує такі функції, як 24x7 Virtual Recruitment Assistant ERIKA, який використовує алгоритми машинного навчання для пошуку найкращих кандидатів на основі аналізу даних кандидатів. Він також включає багатоканальний пошук, який допомагає виявити найкращих талантів, а також ефективні функції попереднього відбору та оцінки для ефективного процесу найму. Зокрема, програмне забезпечення ATS від TalentRecruit використовує штучний інтелект для потужної платформи пошуку кандидатів, яка підтримує такі елементи, як сайти кар’єри, підключення до дошок вакансій і рекомендації співробітників. Портал менеджерів з найму пропонує цілісне уявлення про кандидатів, оновлення заявок, відгуки про профілі, схвалення вакансій і пропозицій тощо. Функція керування пропозиціями допомагає залучати найкращих спеціалістів із мінімальними затримками. Окрім цього, TalentRecruit також пропонує інструменти для адаптації, створення фірмового веб-сайту про кар’єру, автоматизації найму на роботу в університетському містечку та аналізу показників для повного контролю над KPI найму. Він також зосереджений на сприянні різноманітності та інклюзії, а також на гнучкості платформи найму.

Вебсайт: talentrecruit.com

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